今夜一丁：Val Dodds得獎露體狂

同一件事由唔同人去做，得出嚟嘅結果可以係差天共地，露體狂就係好例子，由麻甩佬做，人人喊打，但由靚女嚟做，就人人讚好，好似來自美國嘅性感尤物Val Dodds更加係一位得獎露體狂！

被判入獄 所謂露體狂，係指某啲人蓄意向其他人裸露胴體，當見到對方驚訝、大叫，就會勁興奮，聽落呢種行為確係有啲變態！喺美國四仔界，就有一位露體狂搵食，佢就係來自美國內布拉斯加州林肯市嘅Val Dodds。話說喺2013年，當時讀緊大學嘅Val Dodds，靜雞雞潛入自己曾經就讀嘅高中，拍攝全裸照片同自娛影片，引起軒然大波，最後被判入獄30日！

獲釋後，阿妹接受媒體訪問，聲稱自細喺家教同校規甚嚴嘅環境下長大，反叛性格一直被抑壓住，又對性愛產生極大好奇心，升上大學後更發現自己有露體癖好，每次一絲不掛咁對住其他人，就會感到興奮，甚至出現高潮，於是開始偷偷經營成人網絡帳號，透過出售裸照同成人影片搵錢，而為咗尋求新刺激，先會策劃呢次行動。

乘勢吸金 雖然呢件事令Val Dodds成為輿論攻擊對象，但與此同時，其社交網突然多咗大量粉絲，唔少人都衝住佢嘅裸露演出而嚟。不過，為免再一次承受牢獄之災，阿妹嘅行為收斂咗好多，加埋獲得四仔片廠賞識，順勢暫別成人網絡界。邊間片廠膽敢起用呢位話題女郎？之唔係著名片廠Zero Tolerance囉！

根據片廠嘅官方解釋，成人業界向來需要話題性十足又敢於展露真我嘅脫星，Val Dodds就係極佳人選，於是搵佢拍攝出道作《Addicted 2 Girls》。大片廠嘅眼光果然獨到，加上製作水平有保證，Val Dodds嘅處女作獲得極佳銷量，因而可以不斷添食，仲獲得專屬合約添！另外，Val Dodds先後喺多個四仔頒獎禮上揚威，獲得最佳新進女脫星、年度最佳女脫星、最佳自娛演出女脫星等獎項，可謂一吐烏氣，而阿妹喺近年更食住個勢，回歸成人網紅界，吸金力當然係遠勝從前啦！

社交網站 樣靚偈又正，難怪Val Dodds呢位露體狂可以喺四仔界嚟個大翻身，由監躉變咗網紅！被問到會唔會再一次玩戶外露出時，佢就話自己已發現新癖好，遲啲會拍片，大家不妨拭目以待。

Profile 出生地：美國

身高：180cm

三圍：36F-24-36

撰文：魂