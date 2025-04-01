今夜一丁：武田智加 G奶俏女友

唔少男士都有夢中情人，而樣靚身材正嘅寫真女優往往成為幻想對象，於是出現所謂「國民情婦」嘅稱號，問題係有啲後生仔連女仔隻手都未掂過，何來需要情婦呢？咁邊一位最適合成為國民女友？相信武田智加會係好多人心目中嘅答案！

面圓波大 唔少女仔以為身材愈瘦愈得人鍾意，於是努力減肥，但其實有啲肉地嘅女仔先係最得男士歡心，起碼攬落舒服啲，好似武田智加嗰副身材就最啱Feel！今年22歲嘅智加，曾經係大型人氣偶像團體HKT48嘅成員，面圓圓，眼大大，笑容勁甜美，畀到人一種天真、溫馴嘅感覺，作為女朋友真係冇得彈！講到身材，智加副偈有肉地得嚟又唔算肥，最重要係心口脹卜卜，一對G奶夠晒堅挺，加埋一身鮮嫩幼滑嘅雪白美肌，係男人都會忍唔住望多兩眼！

內衣出鏡 出身於神奈川縣嘅武田智加，喺2016年以第四期成員身份加入HKT48，雖然歌藝麻麻，但喺跳舞方面有唔錯表現，所以一直效力到2023年10月先至畢業。自此之後，阿妹開始活躍於演藝界同寫真界，仲喺2024年許下心願，希望推出首本個人寫真集，結果夢想話咁快成真，喺近期推出寫真集《朋友以上》！呢本寫真除咗去到沖繩取景，智加仲首次換上內衣褲出鏡，證明自己已經大個女！講到下一個目標，智加表示希望喺未來日子爭取到多啲幕前演出機會，並好想考獲車牌，屆時就可以玩自駕遊，四圍去遊覽。

社交網站 武田智加喺近期推出寫真集，家陣忙於出席宣傳活動，登入其社交網，就會知道佢嘅最新行蹤。

Profile

年齡：22歲

身高：5呎2吋

三圍：35G-25-34

撰文：賢