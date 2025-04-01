睇片學英文：愛得轟烈 性在夠特別

曾經聽過一首歌叫特別的愛給特別的你，心諗乜嘢「愛」先稱得上係特別？今日就同大家列一張「Special」List，分享一下情色世界入面一啲特別有趣嘅話題。

Special Disease 小心為上 買嘢嗰陣，店員話有Special Offer，當然卻之不恭；但如果曳曳時，伴侶話自己有Special Disease，真係要諗清諗楚先好去馬，事關對方可能暗示自己有性病，仲要係梅毒添！

講起上嚟，好多行業都有啲Special術語，其中好多女人都會做嘅「Facial」，美國四仔業界人士成日都會講，大家估唔估到係乜嘢意思呢？答案係顏面發射，亦可稱為「Moneyshot」，事關每當女脫星有呢種演出，就要額外收取片酬，仲要係按次數計算添！

Special Fellatio 口愛招式 口愛有好多種玩法，當男方站立時，女方除咗可以跪喺度食大雪茄，瞓喺度一樣得，呢一招就叫「Special Fellatio」。玩法好簡單，女方只需要瞓喺椅上，雙腿着地，頭部微微向後仰，男方跟住就可以將兵器送到女方嘅小嘴。性學家話，呢一招嘅好玩之處在於男方可以用雙手撫弄女伴嘅雙峰或兩腿之間嘅三角地帶，令女方可以喺口愛過程中獲得快感，若出動埋震蛋等情趣玩具，效果更佳！不過，由於女方嘅頭部需要向後仰，不宜玩得太耐。

《Her Special Day》 引人入勝 美國四仔界有唔少「Special」之作，其中由Girlsway喺2017年推出嘅《Her Special Day》，就入選AVN推介500套必睇四仔之列！呢套劇情類四仔由Alan X執導，並搵嚟Nina North、Lucy Doll、Adria Rae等多位人氣女脫星參演，陣容強勁。故事講述Nina North一直暗戀閨蜜Adria Rae個老公，諗住趁閨蜜出差兼對方老公生日嗰晚表白，偏偏事情發展同想像有極大出入！原來呢位人夫一早搭上另一位好姊妹，更背住閨蜜跟唔同女人發生超友誼關係。喺妒火、愛火與慾火交織下，Nina North終於做咗一個令人意想不到嘅決定。劇情含愛情、懸疑、勾心鬥角等元素，引人入勝，製作上確係比一般四仔用心好多！

同場加映：「Special企劃」夢幻合作 為咗吸眼球、谷銷量，日本AV廠會不定期推出「Special企劃」，其中喺2016年9月推出嘅《kawaii*10周年Special企劃 夢之合作》，係唔少AV迷心目中嘅經典，事關影片由兩位高顏值女優攜手演出，分別係心口有對35F巨乳嘅鈴木心春，同埋胸前有對34E靚燈嘅AIKA，前者係kawaii*專屬女優中嘅紅牌阿姐，後者係AV界中罕見嘅高汁澀谷系女優，兩人嘅膚色一白一黑，被當時AV迷稱為天使與惡魔嘅組合，加埋佢哋喺片中有忘我演出，令唔少人津津樂道。

撰文：魂