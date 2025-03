洋媚女子：匈牙利Kiara Lord 蝦碌舞孃變天后

毛遂自薦

為咗確認自己係咪裸體癖,Kiara Lord膽粗粗去到一間成人俱樂部表演脫衣舞,結果不出所料,每晚演出身心都會處於亢奮狀態,仲經常搞到底褲濕透添!有見及此,喺脫衣舞業界薄有名氣嘅Kiara Lord,決定豁出去,向成人影片製作公司自薦,憑住火辣身材同豐富艷舞演出經驗,立即獲得錄用,仲喺面試後幾日接拍出道作《Blonde Puts Her Curvy Body to Work on Agent's Thick Dick》。呢套作品唔止喺歐洲大受歡迎,仲吸引到Reality Kings、21 Sextury、DDF等多間著名四仔片廠嘅注意,令阿妹有機會喺美國尋找更大發展空間。家陣Kiara Lord已經係歐美四仔界嘅天后級人物,人氣高企之餘,吸金力仲好勁添!