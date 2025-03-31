今夜一丁：橫野堇 最高峰曲線美

人生係一條漫漫長路，總係要有啲曲折位，先可以令人留下深刻印象！同樣地，女人嘅身材最忌平平無奇，要有番啲曲線，先會有人留意，而今日為大家介紹嘅橫野堇，更獲得「令和最高峰之曲線美」呢個稱號，點可能唔望多兩眼呢？

樣靚偈正 日本樂壇嘅美少女團體可以話係寫真界嘅人才搖籃，當中有唔少女優出身於AKB48及其姊妹團隊，好似白間美瑠、上西怜、本鄉柚巴、和田海佑都係來自NMB48，至於現年24歲嘅橫野堇更一度係NMB48嘅王牌級成員！

先介紹一下橫野堇有幾正，除咗五官標致、笑容甜美之外，身材實在正到痹，心口有一對質感天然又軟彈適中嘅極品F奶，又擁有一條23吋小蠻腰，襯埋圓潤上翹嘅桃尻，呢副偈所呈現嘅曲線美，令人諗起都流口水，唔止被稱為「令和最高峰之曲線美」，更一度獲得「偶像界史上最強Body」呢個稱號。

化身惡女 橫野堇曾夢想成為糕點師，但外形實在太標青，14歲就投身藝能界，加入少女組合「SweetCandy」，之後又轉投OSAKA LaPillars旗下，及至2018年成為NMB48嘅成員，人氣開始急升，試過為大阪京瓷巨蛋嘅棒球賽擔任開球嘉賓，又推出個人寫真集，前途備受睇好。可惜阿妹因為春心動，被傳媒發現佢分別同兩名年輕男星過夜，搞到形象插水，偶像事業幾乎毀於一旦！

幸好，橫野堇有悔意兼誠心道歉，仲主動退出NMB48，自此之後，觀眾對佢嘅接受程度大大改善！最近，阿妹化身惡女，為雜誌拍咗一輯主題寫真，一改甜美女孩形象，令觀眾耳目一新，睇嚟只要佢繼續努力影多啲靚相，絕對有望成為人氣寫真偶像。

Profile

年齡：24歲

身高：5呎3吋

三圍：34F-23-34

社交網站 橫野堇唔止身材曲線勁誘人，事業發展亦夠晒戲劇性，登入其社交網，就會知道佢嘅最新動向，仲會搵到唔少靚相添！

撰文：賢