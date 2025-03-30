洋媚女子：冧掂男主人 女僕唔使Do

工人姐姐成條大懶蟲，地板唔拖，廁所又唔洗，女主人嬲到爆粗，男主人卻闊佬懶理？莫非有人飲咗迷魂湯？抑或背後有秘密交易？睇睇今次介紹嘅四仔，謎底有望揭盅！

主動出擊 好多女主人喺揀選女僕時，完全唔畀男伴插手，事關揀咗個身材火辣、性格熱情又主動嘅工人姐姐入屋，同捉隻老鼠入米缸冇分別，由Erotic Planet出品嘅《Hinterfotzige Dienstmaedchen #5》就將結局以最四級嘅方式話畀大家知。影片搵嚟Aneta Keys、Coco Kiss、Alina Lamour等多位靚偈脫星化身女僕，對於事業有成嘅男主人搭晒糖，仲好想見識對方胯下嗰支神兵，後來發現男主人同老婆貌合神離，過住無性生活，於是決定主動出擊！激凸嘅身材，出色嘅床技，唔睇真係你嘅損失。

露底誘惑 女僕係大懶蟲又如何，冧掂男主人就唔怕畀人炒！就好似由SuckMeVR出品嘅《BBC Addict Pretty Di Has Cosplay Sex》，飾演俏女僕嘅青春女脫星Pretty Di，一開始就畀女主人喪鬧，點知男主人一直喺側邊幫佢講好說話……鏡頭一轉，Pretty Di喺男主人面前彎低腰吸塵，不慎露出裙下春光，仲要係冇着底褲，又難怪男主人咁偏袒呢位大懶蟲！為咗進一步保住飯碗，Pretty Di除咗頻頻露底，有次更借故話自己唔舒服，趴喺男主角面前，跟住落去嘅劇情，相信大家都估到吧！

惹火靚偈 面對身材火辣嘅女僕，男主人有歪念係可以理解，但係咪有所行動，真係要諗清諗楚，事關偷食女僕嘅後果可大可小！相反，喺四仔世界入面，男主人往往為所欲為，就好似《Clean House Dirty MILFs》嘅男主角，實在令人羨慕。影片由Penthouse製作，Eddie Rebel執導，仲搵嚟Vanessa Cage、Alexis Malone、Charli Phoenix等多位巨乳脫星參演。故事講述呢班女僕一早睇穿男主人心懷不軌，某日做完家務去沖涼，故意冇閂浴室門，方便男主人（目及）嘢，結果掀起一幕幕浴室激戰。

專家評語： 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：女僕搭上男主人係四仔常見題材，所謂橋唔怕舊，最重要有睇頭，就好似《Hinterfotzige Dienstmaedchen #5》同《Clean House Dirty MILFs》呢兩套作品都以巨乳為賣點，淨係欣賞一眾脫星嗰副火辣靚偈，已值回票價！

撰文：魂