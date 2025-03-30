今夜一丁：吉井志惠瑠 E奶微笑天使

好多港人以日本通自居，一得閒就會去當地玩，不如考吓大家，知唔知群馬縣除咗有草津溫泉、伊香保溫泉呢啲著名景點之外，仲會搵到乜嘢名物？原來近年當地出咗一位微笑天使，佢就係吉井志惠瑠！

甜度爆燈 日本寫真界頻頻有青春可人嘅新秀湧現，近期嘅代表人物非菊地姬奈莫屬，身材一流之餘，更雄霸各大雜誌封面添，之但係呢位人氣女優唔多習慣對住鏡頭笑，望落好似黑口黑面，畀唔到人一份親切感。好彩喺新一輩寫真女優中，不乏笑容甜美嘅例子，好似今日為大家介紹嘅吉井志惠瑠，就有「微笑天使」嘅稱號。

現年19歲嘅志惠瑠，個樣生得天真可愛無邪氣，笑起上嚟更會散發出治愈能量，可以令人忘卻煩憂。另一方面，阿妹嘅身材亦好掂，心口對天然E奶脹卜卜，襯埋一身又嫩又白嘅肌膚，可以話係相當吸睛，惟獨條腰粗咗啲啲，如果可以做番多少少收腰運動，咁就更完美！

童星出身 吉井志惠瑠雖然20歲都未夠，但幕前演出經驗相當豐富，皆因佢讀緊幼稚園嗰陣，已經做童星，初中時期又演過舞台劇同音樂劇，及至高中二年級更獲得藝能事務所提供藝人合約，並獲安排參加2023年度雜誌小姐選舉。雖然志惠瑠成功擠身入16強，但未能殺入三甲，只能奪得評審團特別獎，並因為出身於群馬縣，獲雜誌封為「群馬縣之微笑天使」。

提起群馬縣，志惠瑠憶述起一件往事，話說當初參加選美時，自己仍然喺當地居住，並且喺一家便利店做兼職，得獎之後，見到自己登上雜誌封面，忍唔住將嗰期雜誌放喺貨架最前排，結果好多顧客認得出相中人，唔止主動打招呼，仲講咗唔少鼓勵說話，終於令佢下定決心去東京闖一番事業！

社交網站

童星出身嘅吉井志惠瑠，自從由家鄉搬到東京，除咗不斷有機會拍寫真，仲接到唔少演藝工作，留意其社交網，就會睇到相關消息。

Profile

年齡：19歲

身高：5呎5吋

三圍：34E-25-35

撰文：賢