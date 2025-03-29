有性趣：一王14后 高呼爽到痹

以為試過一王兩后、三后，甚至四后，就係床上真男人？咁即係當捷克男神Angelo Godshack冇到啫！皆因呢位仁兄最近挑戰一王14后，仲要拍埋片畀你睇，真係堅呀！

來自捷克克拉德諾市嘅37歲男優兼四仔導演Angelo Godshack，早前喺個人官網上發表震驚四仔界嘅神作《Reverse Bukkake Gangbang 1 on 14》，一睇片名就知，呢套片嘅賣點唔單止係佢激戰Nathaly Cherie、Sofia Smith、Naomi Bennet等14位嬌娃，仲要係反過嚟被一眾脫星圍攻添！Angelo Godshack坦言拍攝及演出過程相當有挑戰性，事關參演嘅脫星中，有一半唔係捷克女郎，喺言語溝通上已經係一大挑戰，亦由於參演人數眾多，鏡頭上要有巧妙嘅安排，又要顧及脫星嘅感受。Angelo Godshack表示由2009年出道至今，演出超過2,700套四仔，當中試過四王八后，所以今次單挑14條女，真係第一次，雖然過程辛苦，畀28隻手全方位進攻，感覺真實爽到痹！