色日放送：索女真面目原來愛縱慾

所謂「知人口面不知心」，好多女仔表面斯文，實情內裏勁Open，AV業界資深人士神仙乙就極之認同，仲以日本AV嘅索女真面目系列為例子，當中嘅乖乖女一旦被撻着，就會露出淫亂真本性，砌到男人腳仔軟為止！

判若兩人 喺Moodyz製作嘅《知名醫學院實習生新人》，講述形象斯文可愛嘅醫科實習生音月美里，平時好少同其他人接觸，一來怕醜，二來擔心衞生問題，但其實淫在骨子裏。當美里嚟到AV片場，即時判若兩人，乜嘢身心防線都一下子解除晒，同男優進行第一場床戰，已經表現得非常熱情，仲主動表演騎乘功夫，努力從對方身上榨取快感！事後，美里似乎欲罷不能，所以片廠特別派出兩名男優上陣，向美里圍攻，令佢抑壓已久嘅慾望可以盡情爆發！

欲罷不能 由Ideapocket推出嘅《家庭訪問時露出真面目的教師》，講述楓可憐係一位嚴肅女教師，為咗了解一名不良學生嘅家庭背景，決定上門做家訪，當到達到目的地，先發覺學生唔喺屋企，只好單獨同家長德叔傾談！表面親切嘅德叔，遞上熱茶招呼楓可憐，坐咗冇幾耐，呢位Miss發覺身體愈來愈熱，原來杯茶落咗催情藥！眼見時機成熟，德叔開始露出狼相，上前擁吻楓可憐兼夾上下其手，搞到對方嘅慾火愈來愈高漲，更爆發潮吹添！之後，楓可憐由嚴肅美人變成飢渴癡女，仲要求德叔叫埋鄰居大叔加入戰團先至得到滿足！

一吻動情 同樣由Moodyz出品嘅《嚴肅而純真的女友突然變得激情四射》入面，女主角一之瀨葵同成仔係一對情竇初開嘅年輕戀人，平時拍拖好規矩，離唔開行街睇戲食飯，但日子耐咗，兩人開始想做番啲親密行為，於是上咗葵妹屋企，諗住趁家人未返，初嘗禁果。當成仔一嘢咀落葵妹度，呢位乖乖女好似着咗魔一樣，捉住成仔係咁啜，三扒兩撥已經脫光身上障礙，主動提槍上陣！完事之後，葵妹話唔夠喉，要求男友嚟個梅開二度，甚至上演帽子戲法，好彩成仔夠晒年輕力壯，否則都唔知點應付女友嘅苛索。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙識少少睇相，但要看透一個人嘅真性情，始終要經過長時間接觸，尤其係表面斯文嘅女仔，點估到動起情上嚟，分分鐘比癡女更淫蕩！今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意《知名醫學院實習生新人》，原因係女主角音月美里畀人嘅感覺新鮮嫩口，又以醫科實習生打扮演出，個樣望落更斯文，當佢露出其飢渴真面目時，反差零舍大，令人睇得更興奮！

撰文：賢