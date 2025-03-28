今夜一丁：Sarah Vandella溫柔脫后勁好性

面對女人施展溫柔攻勢，好多硬漢鐵漢都會頂唔順而被「俘虜」，更何況發功者係來自美國嘅索女Sarah Vandella，難怪可以喺四仔界同網紅界圈粉無數啦！

慾火旺盛 出生於美國紐約州嘅Sarah Vandella，細個時係典型怕醜妹，莫講話溝仔，連同陌生男仔講句嘢都唔敢，對於四仔更加係零認識，何解會加入脫星行列？一句講晒，時勢造英雌！

話說Sarah Vandella讀緊大學期間，為咗賺取生活費，先後喺髮廊同冬甩店工作，後來見情趣用品店嘅時薪更高，決定轉工，因而接觸到大量新奇有趣嘅玩意，開始對性產生強烈好奇心。畢業後，阿妹因為滿腔慾火，去咗成人俱樂部跳艷舞，憑住玲瓏浮凸嘅身材，話咁快就成為台柱，但依然喺性方面得唔到滿足，於是索性轉到內華達州一間合法妓院工作，冇幾耐就識到四仔業界人士，喺對方介紹下，毅然前往洛杉磯博一鋪。

一鳴驚人 據Sarah Vandella憶述，當年面試做脫星，過程相當順利，即場簽約之餘，第二日已經喺事務所牽線下，同著名四仔片廠Naughty America嘅負責人見面，洽談合作細節。一般情況下，呢類大片廠會安排新人拍攝一、兩套作品試水溫，殊不知對方覺得Sarah Vandella係可造之才，二話不說就提供兩年專屬合約！要知道美國四仔界有唔少脫星喺行內打滾多年，因號召力欠奉，從未獲得專屬片約，可見Naughty America對Sarah Vandella幾咁有信心。

事實證明，片廠嘅眼光夠晒準確，阿妹喺出道作《Neighbor Affair》入面化身鄰家女孩，憑住純情、溫柔嘅形象，一鳴驚人，唔止作品大賣，佢仲喺多個成人頒獎禮上贏得最佳新進脫星殊榮添！順帶一提，Sarah Vandella話早喺決定演四仔前已告知屋企人，父母嘅回應係只要做得開心，就會無條件支持佢，認真開明呀！

社交網站 家陣已貴為脫界天后嘅Sarah Vandella，同唔少脫星一樣，喺近年積極發展網紅事業，不斷喺社交平台派福利，仲會自製成人影片擺上網。

Profile 出生地：美國紐約州

身高：160cm

三圍：34G-25-36

撰文：魂