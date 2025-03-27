洋媚女子：全裸入睡 誘發春夢

據專家指出，裸睡有唔少好處，除咗放鬆身心、令睡眠質素提升、促進血液循環、改善皮膚同私處健康之外，更加係喚起性慾嘅最佳方法，難怪一班唔着衫瞓覺嘅美女，晚晚都嘴角含春，玩到近乎虛脫先入睡！

最強暗示 裸睡唔止係一種習慣，亦可以係性暗示，好似四仔作品《Creamed V8》，當中一班夫婦有個默契，每當老婆一絲不掛咁上床瞓覺，老公就要喺嗰晚自動自覺交功課。影片由Deep Lush製作，搵嚟Athena Faris、Alexia Anders、Delilah Day等索女主演，佢哋嘅演出勁搶韁，叫床聲嘈到拆天，加埋飾演老公嘅男優係床技高手，令纏綿過程異常精彩。順帶一提，Athena Faris更加憑住呢套四仔，有機會喺四仔頒獎禮上角逐最佳性愛演出殊榮，冇理由唔支持啩？

一拍即合 得自己一個人喺屋企，着唔着衫瞓覺都無所謂，但突然有同事到訪兼留宿，依然堅持裸睡，好明顯另有企圖！由BaDoinkVR炮製嘅《If The Key Fits》，講述獨居女主角Aubree Valentine嘅屋企突然停電，搞到個心卜卜跳，咁啱男同事送文件上門，於是要求對方留宿一宵，等自己冇咁驚，但原來雙方都有裸睡習慣，兩條肉蟲瞓埋一齊，少不免會有身體接觸，慾火隨即撻着，跟住嘅劇情自然直達四級！唔好問點解佢哋會無啦啦同床瞓，最緊要呢套四仔拍出浪漫感，加埋汁液橫飛嘅畫面，可謂絕無冷場！

久旱宅女 有裸睡習慣嘅高顏值宅女，卻飽受性生活空虛之苦，有心有力嘅男士們，無理由袖手旁觀吧！講緊嘅係四仔作品《Early Bird Gets the Load》嘅女主角Chloe Rose，呢位宅女唔止樣貌標青，身材亦有料到，但對於自己暗戀咗好耐嘅男閨密，遲遲冇採取行動，殊不知因為本身有鋪唔着衫覺覺豬嘅習慣，終於引誘到對方同自己發生超友誼關係。影片由BJ World出品，內容以愛情故事作包裝，Chloe Rose對住男閨密表現得欲拒還迎，睇到四仔迷流晒口水呀！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：對男士嚟講，裸睡嘅靚女零舍誘人，尤其係瞓喺身邊嗰陣，不經意嘅肌膚接觸，足以令慾火急升！今次介紹嘅3套四仔，可以話將裸睡誘惑發揮到極致，筆者特別鍾意《Early Bird Gets the Load》，事關由省鏡青春嘅脫星孭飛，加埋畫面拍得浪漫，令人好想一睇再睇！

撰文：魂