有性趣：四仔名導爆黑幕？

來自加拿大52歲嘅Vic Lagina，唔單止係著名四仔片廠Brazzers及成人網絡串流平台Mindgeek嘅製作人、導演兼攝影總監，更係將Brazzers打造成美國四仔界頂流片廠嘅功臣之一。早前呢位喺2020年離開Brazzers及四仔界嘅傳奇導演，推出關於業界回憶嘅著作《Filthy: The Rise and（Pending）Death of Vic Lagina》，消息一出即時引嚟廣泛討論，皆因當年佢離開Brazzers時曾引起唔少風波，家陣出書會唔會大爆當中黑幕呢？不過Vic Lagina不愧為頂級製作人，喺多次媒體訪問中，並未提及任何當年跟Brazzers嘅恩怨，只談及點解會做四仔導演，原來當年為咗圓導演夢搞到欠債纍纍，有日見到招聘四仔導演嘅廣告，於是拍咗人生第一套四仔。佢回憶稱拍攝現場充滿違禁品嘅氣味，環境極度污糟，令佢產生轉換工作環境嘅念頭，於是完成出道作後，就去咗邁阿密成為Brazzers骨幹成員，從此開始四仔導演生涯。講咗咁耐，Vic Lagina仍一字不提點解同Brazzers鬧翻，好嘢！