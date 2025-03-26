歡樂性講堂：何須抗拒使用潤滑劑

Q：我今年26歲，結婚幾個月。在婚前我沒經驗，煩惱是至今性生活不和諧。因陰道分泌較少，會疼痛，丈夫也難進入。有一次，我預備了潤滑劑，可是丈夫表示反感，他說只要夠投入便會有分泌，這令我覺得他正在埋怨我。已看醫生說潤滑不足問題需要較長時間去改善，我可怎樣令丈夫接納？曾小姐

A：女性自然分泌不足是常見現象，許多女性因着情緒、壓力、健康、進入不同人生階段等狀況，也會經歷乾涸問題。使用潤滑劑是一個快捷、安全且有效的解決方案，它能增進生理上的舒適度，也能提高性生活的品質。

丈夫不情願使用潤滑劑，大抵是他認為使用外用物品，抵觸了伴侶自然地「水乳交融」的狀態。然而，真實的情況是，即使情到濃時，也並非所有女性都能在性行為中自然產生足夠的潤滑分泌，意味自然分泌與投入感並非掛鈎。而分泌量亦與女性的生理狀態、心理狀況以及伴侶的性技巧有關連。男方對此有所誤解，實在不代表女方的投入程度不足。

在這種情況下，與丈夫坦誠溝通乃非常重要。你可以向他這樣解釋：使用潤滑劑是為了提升房事品質。既然享受性福是雙方的共同願望，又何須抗拒潤滑劑？況且，當使用了潤滑劑，能立即令到陰道前段至中段濕潤起來，這更容易把陰道較深處的分泌引導出來，達致水到渠成之效。

持續溝通能有助改善親密關係，在性福層面不論事無大小，皆鼓勵伴侶持開放的心態去解決問題。新婚燕爾，你倆應嘗試互相諒解，平衡彼此需求，長遠享受美好的性生活。

李偉儀 資歷：執業性治療師、伴侶關係輔導專業

電郵：sexorgasm@gmail.com

傳真：3600 6800

歡迎讀者來信詢問性疑難