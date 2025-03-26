今夜一丁：Kalyanat Sakdirat 舞藝非凡「泰」火辣

喺泰國做性感模特兒真係唔容易，樣靚偈正只係基本要求，仲要識打扮、識擺甫士、識派福利，最好有埋一技之長，咁先可以Keep住人氣，今日為大家介紹嘅Kalyanat Sakdirat就有辦你睇！

極具才華 一般人都會認為模特兒又唔係藝人，外形嗒得杯落，已經可以喺模界企穩陣腳，但喺泰國就冇呢支歌仔唱，事關唔少攝影模特兒都要有一啲才藝傍身，先可以保持競爭力。好似來自泰國曼谷嘅Kalyanat Sakdirat，唔止有明星相，而且波大腰幼臀又翹，最緊要係多才多藝，識得跳舞、唱歌、做DJ，比起身邊只係精通是但一瓣嘅同行，實在係勁太多，試問又點可能紅唔起呢？

據聞，Kalyanat Sakdirat之所以瓣瓣掂，係因為贏在起跑線，自細就對事業有明確目標，希望成為一位出色嘅表演者，所以喺高中畢業後，就入咗位於曼谷嘅宣素那他皇家大學，喺表演藝術系專攻舞蹈一科，加埋平時不斷苦練，所以舞藝非凡。

多棲發展 以Kalyanat Sakdirat咁索嘅外形，被模特兒事務所睇中係意料中事。話說讀大學期間，佢為咗吸收演出經驗，經常喺表演場地登台跳舞，亦不時參加各類比賽，吸取舞台經驗，結果好快畀星探發掘，開始擔任攝影模特兒。

另外，Kalyanat Sakdirat有一定音樂造詣，仲學過點樣做DJ添！有一次，佢去咗一家夜店演出，因一時技癢，喺正式開Show前，先喺DJ台上露兩手，咁啱被夜店老闆發現，於是獲邀擔任客串DJ。自此之後，阿妹搖身一變成為多棲發展嘅全能型模特兒，再加上近年積極經營網絡社交帳號，人氣愈嚟愈勁！

Profile

出生地：泰國曼谷

身高：166cm

三圍：36E-24-35

社交網站

雖然Kalyanat Sakdirat嘅才華橫溢，但對於一班男網民嚟講，眼球焦點始終落喺佢嗰副玲瓏浮凸嘅靚偈上，登入其社交網，就可以搵到大把靚相。

撰文：魂