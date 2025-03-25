今夜一丁：Reina再露G奶為啖氣

俗語有云「人爭一口氣，佛爭一爐香」，有啲人為咗啖氣，鬥志會零舍旺盛，行為會變得偏激，又或者作出大膽嘗試，而今日嘅主角亦係為咗爭一口氣重出江湖，再次喺寫真迷面前展露一對G奶，佢就係童星出身嘅美女Reina。

童星出身 日本藝能界有唔少女星自細已展開演藝生涯，比較出名嘅例子包括安達祐實、井上真央同宮崎葵，而喺今年1月啱啱滿20歲嘅Reina亦係童星出身，早喺10歲嗰陣就被星探發掘，家陣已經長得亭亭玉立，面上洋溢青春氣息，雙眼精靈有神，電力十足，仲隱若滲出一種能夠令男人產生衝動嘅女人味！身材方面，Reina有啲肉地，心口嗰對G奶白嫩飽滿，能輕易唧出事業線，個躉亦好有分量，若然條腰可以再幼一啲，線條更完美！

發憤圖強 講番入行經過，Reina話當年喺關西天王寺行街期間遇上星探，因本身鍾意睇人氣團體AKB48，好想一嘗做偶像滋味，終成功說服父母畀自己追夢。起初阿妹主要參與電視演出，之後加入美少女組合「妹子姊妹」，到年紀再大啲更推出埋數碼寫真。

2023年，Reina從組合畢業，一度去咗沖繩住幾個月，期間喺一間餐廳做侍應，等自己可以思考一下未來，本來諗住卸下藝人身份，但喺粉絲支持下，決定去應徵做擂台賽事嘅舉牌女郎，可惜因為打風，錯過面試機會，令佢好唔忿氣，所以當有雜誌提出拍攝寫真嘅邀請時，佢一口答應，仲話希望以寫真偶像身份做番齣好戲！

Profile

年齡：20歲

身高：5呎3吋

三圍：34G-24-34

社交網站 Reina喺近期重新踏足寫真界，登入其社交網，就會知道佢嘅演出消息，仲可以一睹部分寫真照呢！

撰文：賢