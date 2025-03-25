睇片學英文：趁「飢」講性事 零舍重口味

當一個人話自己有飢餓感，未必代表想食嘢，而係對某樣嘢好渴求，可以係勝利，亦可以係性愛！今日就同大家由「飢餓」（Hungry）呢個字出發，分享一啲同性事有關嘅趣味話題。

Hungry 極度興奮 性慾高漲到口乾舌燥嘅地步，我哋會稱呢種狀態為「性飢渴」，原來用英文「Hungry」嚟表達，外國人都會明白係乜嘢意思。講起Hungry，當大家處於飢餓情況，你會選擇先享用美食抑或美色？德國科隆大學就搵咗老鼠進行研究，喺空肚24小時嘅雄鼠面前，放上食物同雌鼠，結果發現所有雄鼠都會選擇先交配後進食。咪以為雄鼠天性鹹濕，查實係因為佢哋嘅體內脂肪足以支撐體力同性慾激素嘅產生，當雄鼠餓咗超過96小時，就會選擇先進食再曳曳，所以講到底，生存始終重要啲。

口愛體位 隨時玩得 曾經有人喺美國網絡論壇Reddit上發文，詢問有乜嘢口愛體位適合隨時隨地玩，結果有網民畀出「Hungry」呢個答案！千祈咪誤會，呢位網民唔係餓到亂噏，而係有一招口愛體位真係叫「Hungry」。據性學家指出，呢招又稱「Hunger」，玩法好簡單，女方只要坐喺椅子、梳化或睡床邊緣，張開雙腿，男方則跪喺女方面前，埋首向兩腿之間出口術就可以，聽起上嚟，真係幾時玩都得！若然女方想節省氣力，只要將小腿搭喺男伴背脊就可以。有網民仲話，如果女伴係身穿長裙，口愛時用裙襬掩護男伴，就冇咁容易畀其他人機會。

《Hungry For Anal》必睇佳作 美國四仔片名向來改得直白，一睇就知賣點係乜嘢，其中由21 Sextury Video出品嘅《Hungry For Anal》，更喺2022年入選AVN推介50套必睇四仔之一。影片之所以獲得咁高評價，皆因片廠搵嚟Shona River、Candie Luciani、Linda LeClair同Sata Jones呢4位高顏值女脫星孭飛，而且影片以後花園演出為主題，配合大量主觀同超大特寫鏡頭，加埋脫星們嘅誘人呻吟聲，令唔少四仔迷讚不絕口，仲喺2023年多個四仔頒獎禮上獲得最佳性愛演出、最佳拍攝、最佳製作等多項提名。

同場加映：《飢餓着愛的人妻教師》 日本AV界有大量女優演過飢渴人妻，當中又以黑川堇演得最傳神，其中喺2023年7月由Das!出品嘅《飢餓着愛的人妻教師》可以話係代表作！

早喺2010年出道嘅黑川堇，擁有一對35G胸器，起初以怕醜鄰家女孩形象示人，2014年7月暫別AV界，及至2018年8月復出，唔止女人味大爆發，床技同演技都有明顯提升，每次扮演人妻，面上總係露出慾求不滿嘅飢餓感，加埋體質易出汗，就算未埋牙，觀眾一樣能夠透過屏幕領略到嗰種極度亢奮嘅情緒。

撰文：魂