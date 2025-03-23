色日放送：索女助回春 懶蛇變猛龍

大地回春，偏偏有啲人仲係未瞓醒咁款，真係要諗吓辦法消除懶根！AV業界資深人士神仙乙就話，要令男士變得春風滿面，唔少AV女優都係呢方面嘅能手，一旦化身按摩技師，就會用盡各種調情方法，助男士回春，重振雄風！

啜出雄風來 由Moodyz炮製嘅《極上本番高級美容院》，講述身為按摩技師嘅白岩冬萌，唔止擁有絕色美貌，肌膚仲又白又滑，係好多男客人眼中嘅女神！另外，冬萌之所以客似雲來，同床上功夫出色有密切關係！話說冬萌知道幫襯按摩店嘅客人都係身心俱疲，好需要一啲肉體刺激，先可以恢復醒神狀態，所以會以嘴仔錫對方，利用濕潤雙唇同靈活舌尖，啜到對方雄風大爆發，再喺按摩床上宣洩壓力。激戰過後，冬萌又會再一次發揮吸啜功夫，令客人欲罷不能，主動要再下一城，難怪每位客人都一臉滿足咁步出店門啦！

榨乾先准走 喺kawaii*出品嘅《用纖巧胴體將男人榨乾的按摩師》入面，女主角雙葉玲奈作為男士美容院嘅按摩技師，唔止身材一流，工作態度更加係冇得彈，完全唔使客人出聲，就會自動波以一雙玉手撫弄客人嘅敏感部位，挑起對方慾火。當客人進入狀態，玲奈就會提槍上陣，施展靈活騎功，令客人飽受快感衝擊，繼而精關失守！最難得嘅係，玲奈唔介意同客人打真軍，仲會喺事後施展熟練手藝，令客人重拾狀態，從而獲得多一次快感，最後搞到腳仔軟晒咁返屋企。

互換一樣得 由Center Village推出嘅《完熟巨乳美容院》，擁有極品G奶嘅谷梓係按摩店嘅王牌，人氣強勁，大把客人排住隊幫襯，原因係呢位人妻按摩師出咗名服務貼心又貼身，喺按摩期間，心口兩團肉球經常貼實客人身軀係咁磨，當雙方情緒愈來愈高漲，就會施展熟練技巧，利用各種前戲令客人獲得強烈快感，仲會主動幫忙出火添！咪以為服務就此完結，谷梓會等客人稍稍回氣，就會再次出手，誓要令對方梅開二度！值得一提，有時客人想試吓角色互換，谷梓就會戴上假道具進行反攻，服務態度真係好到加零一！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙一向鍾意幫襯按摩店，可惜冇機會試吓一班AV女優提供嘅回春按摩服務，惟有望梅止渴，靠睇片嚟感受吓箇中樂趣。3部作品中，本仙最鍾意《完熟巨乳美容院》，原因係女主角谷梓勁大波又有女人味，招呼男人嘅手法極之熟練，仲識得用假棒棒向客人進行反攻，咁嘅服務態度又點可以唔捧場呢？

撰文：賢