有性趣：脫后復出有原因？

唔少息影多年嘅影后會因為有好劇本而復出拍戲，然而有位四仔界脫后亦係一樣，引退三年之後，因為有好劇本而出山，佢就係Riley Reid喇！

如果冇睇過33歲脫后Riley Reid嘅演出，真係盡看四仔也枉然！咁講唔係亂噏㗎，事關18歲投身四仔界嘅佢，出道未夠一年就獲得最佳新進脫星獎，一年後更奪得最佳脫星殊榮，躋身天后級位置，及至2022年離開四仔界時已獲獎無數，而引退後佢便專注發展網紅事業。不過，Riley Reid早前突然宣布參演由法國片廠Dorcel出品，四仔名導Ricky Greenwood執導嘅新作《Strip》，就連導演都話冇諗過脫后Riley Reid會答應出山演出！至於Riley Reid解釋接戲原因，係因為呢套四仔講述脫衣舞孃故事，劇本可謂為佢度身定造，加上佢一直好想跟法國片廠Dorcel合作，既然有咁好嘅機會咪即刻(舌累)飯應囉！原來Riley Reid出道之前，曾經做過脫衣舞孃，難怪會打動到佢復出。不過話時話，套片係咪如Riley Reid所講劇本勁出色呢？咁就有待大家親眼品評一下喇！