今夜一丁：Mary Moody 棄厚職做直播

好多人為咗高薪厚職，就算要「跪地餼豬乸」，依然忍氣吞聲，但其實只要有「吉士」，敢於做自己感興趣嘅事，好可能有意外收穫，性感尤物Mary Moody嘅成名故事就係最佳例子。

心力交瘁 來自美國加州戴維斯嘅Mary Moody，樣貌艷麗迷人，仲有一副前凸後趷嘅靚偈，確係好適合投身成人行業，但原來佢係讀商業管理出身，大學成績仲相當優異，所以畢業後有大把筍工可以揀，結果佢投身美國嘅房地產界，憑住出色嘅數口同社交技巧，話咁快成為銷售經理，更試過創下月入破百萬美元嘅紀錄，認真屬利！

既然Mary Moody喺房地產界撈到風生水起，何解要走去做成人女主播呢？佢就話呢份工只係表面風光，查實壓力勁大，成日要同冷血嘅老闆打交道，又要應酬一班麻煩奄尖嘅客人，搞到心力交瘁！為咗減壓，阿妹經常睇成人直播同四仔，某日睇到一篇關於成人主播嘅訪問，心諗點解自己唔試吓？結果佢喺2016年踏出第一步，以玩票形式搞成人直播。

打響名堂 由於擔心畀熟人同客戶發現，Mary Moody一開始以藝名同幪面方式進行直播，估唔到此舉成功挑起網民嘅好奇心，愈來愈多人留意佢嘅身材同自娛演出，更有唔少粉絲希望佢有朝一日能除下面罩添！初入成人直播界已獲得佳績，令阿妹感到非常鼓舞，及至2015年，佢終於喺直播期間脫下面罩，粉絲人數亦隨之到達第一個高峰！

Mary Moody之所以敢於踏出呢一步，並非因直播收入特別高，而係對地產銷售經理呢份工感到厭倦，決定全力發展成人直播事業，可以自己做老闆，毋須再受人氣。以真面目示人後，阿妹嘅直播收入直線上升，進軍裸模界後，更獲四仔片廠邀請，喺2017年夥拍脫后Phoenix Marie，為Reality Kings演出處女作《Kinky Pedi Pussy Foot Fotish》！自此之後，阿妹成為三棲發展嘅吸金王，可以做自己鍾意嘅嘢，唔使再睇其他人嘅面色。

社交網站

喺多個四仔頒獎禮上獲得最受歡迎成人女網紅提名嘅Mary Moody，樣靚偈正又敢露，仲經常喺社交平台分享福利照，能夠得到大量網民力撐，真係一啲都唔出奇！

Profile

出生地：美國加州

身高：162cm

三圍：32D-25-36

撰文：魂