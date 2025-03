洋媚女子：床技補習班 肉搏Ichiban

必玩10式

由知名片廠Adam & Eve炮製嘅《10 More Must Do Positions》,係一套性技指南作品,由10對脫星分別示範10招必玩性愛體位,當中絕大部分招式稱得上係奇招,連導演都話從未聽過,需要搵嚟性學家臨場指導。另外,為增強床戰嘅可觀性,片廠特登搵嚟10位曾經喺各大四仔頒獎禮獲得最佳性愛演出嘅靚女孭飛,包括Astrid Star、Katie Morgan、Brett Rossi等等,可謂星味十足,難怪Astrid Star聲稱自己喺完成演出後,忍唔住留喺現場觀摩一番。