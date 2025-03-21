今夜一丁：Reya Sunshine洞悉男人心女神勁吸金

坊間流傳一句話：「要抓住男人個心，先抓住男人個胃！」但來自美國嘅性感尤物Reya Sunshine之所以能夠俘虜到大批男士成為裙下之臣，同廚藝出色一啲關係都冇，而係因為掌握到男人嘅心理，難怪吸金能力呈幾何級數增長！

身材火辣 女人識得煮番幾味撚手小菜，要留住男人喺身邊，確係比較容易啲，但又唔能夠一概而論，若然副偈好似Reya Sunshine咁弗，一樣可以迷到男人暈陀陀！原來呢位加州美女之所以有一副火辣身材，係因為自細就想成為一位瑜伽同健身教練，所以一直以來好勤力鍛煉體魄，同時又學習瑜伽同鋼管舞。另外，為咗可以做好教練呢份工，阿妹入讀加利福尼亞大學聖克魯斯分校，主攻心理學，希望有助了解學員嘅諗法。大學畢業後，Reya Sunshine如願成為瑜伽教練，殊不知做咗幾個星期就辭職，一來工作環境同想像有距離，二來瑜伽教練嘅收入實在太微薄，而本身為咗求學同習舞，孭咗唔少貸款上身，最後惟有轉工，走去跳艷舞搵快錢。

化身網紅 Reya Sunshine喺一家酒吧演出，憑住迷人樣貌同弗爆身材，好快成為人氣王，加埋擁有心理學學位嘅佢，深明男人嘅喜好，成功俘虜一班鐵粉。及至2016年，阿妹被人一言驚醒，開始喺網絡搞成人直播，兼經營社交帳號，結果一下子晉升為成人直播界紅人，不但喺XBIZ頒獎禮上奪得最受歡迎網紅呢項殊榮，更以裸模身份為多個著名男士網站拍攝寫真。

另外，阿妹又喺2017年推出VR艷舞廳平台，等男士戴上VR眼鏡，實時觀賞脫衣舞演出，從而發掘多一條財路。值得一提，積極發展成人事業嘅佢，喺2022年12月於《性學術雜誌》發表論文，就成人產業中VR同直播能否平行進行研究，真係好厲害！

社交網站 Reya Sunshine曾經喺訪問中坦言，掌握男士嘅諗法對其事業發展有極大幫助，特別喺進行網絡直播嘅過程，必須識得投其所好。登入阿妹嘅社交網，就可以見識一下呢位網紅有幾掂。

Profile 出生地：美國加州

身高：162cm

三圍：36G-25-36

撰文：魂