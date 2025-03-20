洋媚女子：好色索模 私生活揭秘

裸模畀人嘅印象係樣靚偈正又敢露，令唔少男士想入非非，想知道呢班索女私底下係咪好放蕩？有乜嘢性癖好？以下幾套揭秘式四仔，相信可以滿足大家嘅性幻想。

夜間獵艷 裸模喺鏡頭前意態撩人，鏡頭後又會係點樣嘅一個人？咁有想像空間嘅職業，四仔片廠又點會放過借題發揮嘅機會呢？由DORCEL炮製嘅《Couture》就係一套令人期待嘅高質作品。影片搵嚟近年極速冒起嘅導演Herve Bodilis執導，並由擁有超模氣質嘅Kelly Collins、Christy White、Clemence Audiard等多位脫星參演。故事講述呢班索女身為裸模界頂流，入夜後就會露出本性，有人鍾意女扮男裝到夜店搵人慰藉，有人化身成妖艷女郎喺街頭溝仔，總言之就係希望得到肉體上嘅滿足。

脫后出山 裸模搭上經理人玩地下情，呢個題材經常被拍成四仔，實在冇咩新意可言，何解由Deeper出品嘅《Slick》會喺歐美四仔論壇獲得高度評價？原因係影片嘅幕後陣容強勁，搵嚟W.C. Walker、Jay Rogue同Kayden Kross呢3位人氣四仔導演聯合執導，而更重要嘅係身為殿堂級脫星嘅Kayden Kross，自從轉做導演，先後執導過好幾部人氣作品，仲喺今年嘅AVN頒獎禮上榮獲最佳四仔導演殊榮，可以話係上晒岸，竟然喺片中有瞓身演出，自然成為四仔迷談論焦點。據Kayden Kross表示，呢次出山係因為有份參演嘅Ellie Nova、Little Dragon等脫星都係令人睇到流晒口水嘅索女，加埋男優又係床技高手，實在忍唔住要演埋一份。

真事改編 揭秘式影視作品，相信唔少人都睇過，由真人真事改編嘅揭秘式四仔，有冇興趣見識吓？出自片廠Private嘅《The Sexy Side of Fashion》，搵嚟男優Dave Menich自編自導自演，據講劇情係由佢嘅親身經歷改編而成，講述當初加入裸模界，面對一班性感誘人嘅裸模，難免出現生理反應，話咁快就有人撩佢入更衣室打番場友誼波，自此之後，愈來愈多荒唐淫亂嘅事情喺佢身上發生。影片特別請嚟Lili Charmelle、Eveline Dellai、Yenifer Chacon等多位青春靚女參演，導演呢劑都幾難擺脫自肥之嫌！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：裸模係唔少男士嘅性幻想對象，今次介紹嘅四仔以揭示裸模性生活為題材，自然大受歡迎，特別係由真人真事改編嘅《The Sexy Side of Fashion》，一推出已引嚟極大回響。至於《Couture》勝在製作高質，《Slick》則有殿堂級脫后出山，兩部佳作都好值得捧場！

撰文：魂