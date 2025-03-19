色日放送：貼身性支援 與隱青狂歡

日本有唔少隱蔽青年，當局為咗幫呢班人學識照顧自己，特設自立支援中心，而據AV業界資深人士神仙乙表示，AV界亦有樣學樣，當中嘅輔導員相當大愛，為照顧一班隱青嘅需要，提供貼身支援，甚至幫忙出火都唔介意！

苛索快感 由LUNATIC出品嘅《抵擋不住巨尻義工的誘惑》，講述阿俊係一名隱青，屋企凌亂不堪，於是有志願機構派出人妻義工都月琉衣紗上門協助。由於琉衣紗個躉又大又圓，阿俊第一眼見到，已經表現得神不守舍，見到呢位義工彎低身趷高個屁股，即時有生理反應，仲抵受唔住誘惑有所行動添。阿俊嘅熱情同衝勁，令琉衣紗好快出現高潮反應，所以完全唔介意被偷襲，之後更反客為主，要喺呢位隱青身上苛索更多快感。

滿足口慾 喺SOD推出嘅《有吸啜癖的喪女》入面，女主角唯井真尋話就話係成年人，但一日到黑匿喺屋企打機，唔識照顧自己，愛女心切嘅爸爸咁啱要外出公幹幾日，於是向自立支援中心尋求協助，結果中心派咗明仔上門。經過一番了解，明仔發現真尋有個癖好，就係把口一定要有嘢含住或吸啜，先會安心聽人說話，而真尋見明仔個樣有幾分俊朗，唔止露出含情脈脈嘅眼神，仲話好想滿足口舌之慾！明仔見真尋肯沖涼兼執番靚自己，誠意可嘉，決定畀真尋吹奏一曲，之後再喺床上進行深入交流。

熱心助人 由ALICE JAPAN炮製嘅《支援員怎樣都會照顧我》，講述優梨舞奈係自立支援中心嘅義工，待人態度親切，每次上門照顧隱蔽青年都係盡心盡力，唔介意對方屋企似垃圾崗。當遇上某啲隱青有唔規矩嘅行為，例如伸出鹹豬手或提出上床要求，舞奈都會體諒，深明對方只係慾火抑壓得太耐，所以會盡量滿足要求，甚至全程做主動，令對方可以感受到女性嘅溫柔一面。喺舞奈嘅支援同鼓勵下，好多隱青脫胎換骨，成功融入社會！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：面對人生難題，有人從旁支援，當然最好不過，而自立支援系列絕對可以幫到一班慾火難耐嘅人士。今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意《支援員怎樣都會照顧我》，原因係女主角優梨舞奈嘅樣貌甜美、身材豐滿、性格又和藹可親，片中面對隱青突如其來嘅侵犯，表現淡定，仲會用最體貼嘅方式回應，令人深深感受到何謂人間有愛！

撰文：賢