今夜一丁：Khemika Diswarakul 樣靚偈正 「泰」叻女

有機會加入模特兒行列，好多少女都（舌累）飯應，一來有人睇得起自己，證明樣貌同身材有吸引力，二來可以作為躋身娛樂圈嘅跳板，無理由唔試吓，好似今日為大家介紹嘅辣模Khemika Diswarakul，就成為現今泰國模界嘅吸金王！

恨做明星 有番咁上下姿色嘅少女，總係會發吓明星夢，來自泰國曼谷嘅Khemika Diswarakul亦唔例外，何況自幼習舞嘅佢，唔止一次企上舞台演出，早就領略到成為眾人焦點嘅滋味，所以多年來一直不忘初心。為咗圓夢，阿妹曾修讀演技課程，亦有學習音樂知識，希望日後有機會一展所長。雖然恨做明星，但佢冇因此荒廢學業，讀書成績仲相當好，唔止成功獲取大學入學資格，仲成為日後踏入模特兒界嘅轉捩點。

話說Khemika Diswarakul喺大學時期已經憑住迷人長相同誘人身材，成為校園入面嘅風頭躉，而咁啱當時認識一啲朋友從事模特兒工作，喺對方介紹下，開始當攝影模特兒，吸引到愈來愈多人留意，亦令佢對日後能夠加入娛樂圈滿懷希望。

殺入夜店 只可惜人算不如天算，Khemika Diswarakul雖然喺模界撈得唔錯，但明星夢遲遲未能實現。正當阿妹感到心灰意冷之際，有著名男士雜誌邀請佢拍攝性感寫真，就係憑住呢一輯辣度十足嘅靚相，令佢嘅知名度衝上高峰，兼贏嚟大量吸金機會！除咗攝影工作排住隊搵上門，阿妹仲獲得展銷女郎、車模、賽車女郎等工作機會，而最令佢意想不到嘅係，唔少商業品牌搵佢拍平面廣告，更有夜店問佢有冇興趣客串做DJ添！

原來積極發展模特兒事業嘅Khemika Diswarakul，唔止會喺社交平台晒性感寫真，仲會間唔中分享打碟影片。要知道阿妹有一定音樂造詣，加埋性感形象，自然吸引到夜店注意，出動銀彈招攬，結果令佢變成泰國模界嘅吸金王之一。

Profile

出生地：泰國

身高：165cm

三圍：34F-23-34

社交網站

Khemika Diswarakul嘅樣貌標致，心口又有一對激凸胸器，要喺模界出人頭地，真係冇乜難度，更何況呢位女神咁鍾意喺社交網派福利，人氣高企絕對係有迹可尋！

撰文：魂