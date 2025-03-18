睇片學英文：細嚼慢嚥 色味無窮

美食要經過咀嚼先會消化得到，同樣地，兩性之間要發展出親密關係亦唔能夠太心急，要慢慢咀嚼對方嘅好，呢段感情先可以細水長流，今日就由咀嚼（Munch）呢個字入手，同大家談情說性。

Muff Munching 口愛俚語 男女交歡，少不免會有含吹舐啜等行為，所以出現同口愛有關嘅情色俚語，實屬正常，「Muff Munching」就係其中之一，雖然可譯成食鬆餅，但其實係指男方嘅「食撻」行為，反過來，女方為男伴進行口愛服務，可稱為「Munch Stump」。

講到口愛，唔少人會擔心衞生問題，專家指喺事前同事後漱口，就可以有效清潔及清除口腔異味，若然喺口愛前及後兩小時內刷牙或用牙線，有機會令口腔出現傷口，反而會令病毒更易進入血液！

The Munch 非凡體驗 口愛玩法有好多，想令女伴獲得非凡體驗，不妨試吓「The Munch」呢一招！玩法同「69」體位有啲似，男方先瞓喺床上，女方則反向瞓喺對方身上兼張開雙腿，將私處送到男伴嘴邊，就可以享受到舌頭撥弄所帶嚟嘅無比快感。若然男方出動埋震蛋作為輔助，女方嘅快感會即時倍增！性學家補充，如果女方嘅體形較胖，男方可以張開雙腿，讓對方嘅頭部枕喺床上，以減輕身體負擔。

《Munch Box》 得獎之作 口愛係成人影片指定演出項目，要拍得出色過人，唔係話咁易，由Lipstick喺2014年推出嘅《Munch Box》就被唔少美國四仔迷捧為經典，原因唔係劇情特別出色，而係贏在選角，只要望吓演出陣容，你會發現Lexi Bloom、Sally Charles、Dani Daniels等名字，淨係呢點已經係收視保證，加埋呢班殿堂級脫后喺片中施展渾身解數，憑住一條濕滑靈蛇，已經令對手舉腳投降，之後再嚟一場汁液橫飛嘅床上激戰，可以話係絕無冷場。值得一提，影片出現大量超大特寫鏡頭，唔止重要部位一覽無遺，仲細緻到連脷苔都睇到，唔到你唔服！

同場加映：《聽到硬晒軚！巨乳ASMR》 ASMR引發嘅聽覺快感令唔少人陶醉，再配合索女嘅咀嚼聲會否更刺激？想知答案就千祈咪錯過妄想族喺2024年推出嘅《聽到硬晒軚 ！巨乳ASMR》。影片由90後美女乙愛麗絲孭飛，除咗會喺片中露出其35H巨乳，更大玩ASMR，先發出誘人嘅咀嚼聲，接住講淫語加少少呻吟聲，最後嚟個高濕度交歡淫音ASMR，難怪呢套作品咁暢銷，仲成為阿妹嘅代表作之一。話時話，擁有一把靚聲嘅乙愛麗絲，曾經係AV女團「Marshmallow 3d+ Team Meringue」嘅成員，仲推出過多首單曲添。

撰文：魂