有性趣：揭開玩家陰暗面

以製作成人桌上遊戲嘅美國品牌Kheper Games，最近又有新作推出，就係報稱能揭開男女陰暗面嘅《Think Like a Pervert》喇。遊戲盒內有一副卡牌，每張牌上寫咗兩個問題，話明係變態桌遊，玩家自然要從變態心理角度出發，例如「你啜過最性感嘅嘢係乜？」「你最想鑽入去嘅窿係乜嘢窿？」「除咗沖涼同換衫，上一次全裸係幾時發生？」等。玩家輪流抽卡並選擇其中一個問題大聲讀出，然後所有玩家及持卡者一齊大聲回答，如果邊個玩家嘅答案，跟持卡1人講出嚟嘅答案一樣或相似，便能夠贏得1分。如此類推下，最後邊個能獲得分數最多，便能成為遊戲贏家！Kheper Games嘅行政總裁Brian Pellham表示《Think Like a Pervert》只係提供一個靈感，玩家亦可發揮自己嘅創意，創作更具「味道」嘅問題，令遊戲更加活色生香。