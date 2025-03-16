今夜一丁：名取久留美 雪白靚偈車女

無論做邊一行，從業員都應該專業一啲，例如喺足球節目中擔任花瓶角色嘅模特兒，就算唔識睇波，起碼都要數得出幾個球星名，而今日為大家介紹嘅賽車女郎名取久留美，唔止樣靚身材正，仲係識車之人添！

身材弗到爆 多年來，唔少日本寫真女優都係賽車女郎出身，好似藤木由貴、川瀨萌、椿木理沙子等等，呢班車女通常喺業界累積到咁上下人氣，就會踩入寫真界，嘗試為事業開拓多一條出路，而現年28歲嘅名取久留美，可以話係近年最成功嘅其中一位。

身為日本賽車王后大賞冠軍得主嘅久留美，樣子漂亮，單憑一個眼神、一抹微笑，足以迷倒唔少男士。與此同時，久留美嘅肌膚雪白，身材弗到爆，心口有對分量十足嘅F奶，雙腿修長且粗幼適中，難怪佢剛剛投身寫真女優行列嗰陣，被盛讚擁有「黃金比例美胴體」！

受父親影響 話時話，名取久留美可以贏得日本賽車王后界嘅最高榮譽，代表佢唔係得個樣，而係具備專業水準。事實上，每當以車女身份接受採訪，被問及汽車相關話題，佢總係對答如流，仲會加埋自己對汽車嘅個人見解，絕對唔係賽車場上嘅花瓶咁簡單 ！

久留美之所以咁堅，全因爸爸係一位電單車發燒友，耳濡目染下，自細就愛上賽車，後來有一次跟埋爸爸去賽車場觀戰，被場內嘅賽車女郎團體發現，經過一番游說，最終答應加入車女行列，並喺上年發行了個人寫真集。除咗賽車，久留美亦好鍾意釣魚，成日會去河溪露營兼垂釣，並將魚獲嚟個即劏即煮即享用，唔知佢啲手勢有幾掂，真係好想試吓囉！

Profile

年齡：28歲

身高：5呎3吋

三圍：34F-23-33

社交網站

除咗擔任賽車女郎同舉牌女郎，名取久留美自從投身寫真界，即密密出席攝影活動，登入其社交網，就會搵到唔少佢喺工作時拍低嘅靚相。

撰文：賢