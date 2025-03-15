色日放送：親切速遞員 快感即刻送到！

家陣愈來愈多人幫襯網購，再等速遞員將貨品送上門，方便到極！AV業界資深人士神仙乙就話有類速遞員專喺日本AV中出現，唔止送貨效率高，見客人慾火高漲更會自動波送上快感，服務態度冇得彈！

一試愛上 由Madonna炮製嘅《配達指定NTR》，女主角濱邊栞帆懶得出街，於是選擇網上購物，點知一試愛上，事關負責送貨上門嘅速遞員俊仔生得好靚仔，令佢嗒晒糖，加埋本身同老公嘅關係陷入倦怠期，所以為咗見多幾次對方，頻頻幫襯網購。有一次栞帆特登買啲情趣用品，當俊仔送貨上門，佢唔止即場拆開，仲引誘對方一齊玩！由於栞帆嘅身材一流又有女人味，俊仔自然樂於奉陪。自此之後，栞帆成日叫俊仔喺下午送貨，等佢哋可以利用老公唔喺屋企嘅時候盡情鬼混。

服務宅男 喺犬出品嘅《支持宅男的速遞員》入面，講述精靈活潑嘅岬梓喺一家速遞公司工作，專為慾火高漲嘅宅男提供特別服務，只要客人一有需要，就會即刻上門，但唔係送貨，而係用身體慰藉對方，仲有多項增值服務可供選擇，包括玩鴛鴦浴、精油按摩、角色扮演等等，總言之，客人鍾意就點玩都得。另外，岬梓明白客人冇咁容易滿足，所以會用盡各種手段令對方爆完一次又一次，甚至腳仔軟都唔會停！

難抵誘惑 由夫人之素顏推出嘅《連日來中出的運送貨屋》，講述美巨尻人妻天馬唯喺某日忙於進行臀部曲線鍛煉，一直睇住電視機做運動，就算速遞員明仔送貨上門都冇理會，只係叫對方將貨品拎入客廳放低。明仔見到天馬唯做運動做到成身汗，臀部又圓又翹，忍唔住伸手係咁摸，令呢位人妻大感錯愕。由於做緊運動，天馬唯成個人有少少興奮，畀人抽一抽水，話咁快進行發情狀態，於是把心一橫，索性轉用騎乘動作嚟鍛煉臀部。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：速遞員呢份工真係唔易做，既要同時間競賽，又要四處奔波，有時仲要做埋咕哩添！但講到識氹客人開心，今次出場嘅一班從業員確係最耍家。3部作品中，本仙最鍾意《連日來中出的運送貨屋》，原因女主角天馬唯有個靚躉，做運動嘅畫面極之誘人，加埋騎乘表演夠精彩，令人睇得投入又興奮！

撰文：賢