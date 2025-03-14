色日放送：性處理專家急色男救星

生理機能出咗問題，梗係搵專家幫手啦，千祈咪聽信乜嘢偏方，隨時令問題惡化！AV業界資深人士神仙乙表示，日本AV界有一類專家負責為慾火高漲嘅男士做性處理，只要患者落喺佢哋手上，問題就會得到解決，成個人即刻爽晒！

排解慾火 由S1推出嘅《入院生活性處理》，講述明仔受傷入院接受治療，喺療養期間，身體康復得好快，抑壓已久嘅慾火亦愈來愈旺盛，不時處於勃起狀態，負責照顧明仔嘅護士兒玉七海見到呢個情況，非但唔介意，仲話可以幫忙出火添！七海樣貌甜美又好波，明仔即使怕醜亦冇法拒絕，於是呢位俏護士每日定時為明仔提供口舌服務，真係唔話得！當明仔康復得八八九九，七海更將出火行動升級，喺病房內同明仔激戰，搞到對方唔想出院。

情況失控 喺SOD出品嘅《性愛處理機械人》入面，山田係一位天才科學家，經過多年研究，成功製造出同真人冇咩分別嘅女機械人星乃莉子。由於莉子嘅樣貌同身材都係基於山田嘅愛好嚟設計，山田開始對呢個機械人產生性趣，忍唔住為佢輸入大堆床技資料，以滿足自己嘅慾望。不過，山田從莉子身上獲得多次滿足後，莉子嘅人工智能開始自我成長，漸漸對山田產生感情同慾望，更主動要求激戰，頻密程度幾乎令山田精盡人亡！

速遞美女 由M'S炮製嘅《肉食系送貨姐姐為我進行性處理》，男主角賢仔係一名肥胖宅男，一個人喺公寓單位居住，靠父母畀錢接濟。某日，賢仔如常叫外賣，開門一刻，眼前一亮，事關速遞員根尾朱里着住低胸小背心，性感到暈，賢仔鼓起勇氣同對方傾兩句，言談間係咁吐苦水，話自己係處男，一直溝唔到女，同情心發作嘅朱里，居然話可以幫忙破處，隨即細心教導對方各種床上技巧，繼而打真軍，仲任由賢仔中出添！自此之後，賢仔只要一有性需要就會即刻致電朱里，毋須再忍受寂寞之苦。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：好多事情交由專業人士處理，效果快靚正，正如今次介紹嘅幾位性處理專家，為人熱情又主動，一遇到受慾火煎熬嘅男士，就會出手相助，簡直係急色男嘅救星。3部作品中，本仙最鍾意《肉食系送貨姐姐為我進行性處理》，原因係女主角根尾朱里嘅樣貌甜美，性格開朗，待人態度又親切，今次化身薄餅速遞員同處男結下良緣，係唔少麻甩佬夢寐以求嘅劇情！

撰文：賢