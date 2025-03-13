洋媚女子：極速溝仔 全靠露底

女追男係咪隔層紗？實在話唔埋，始終要睇女方嘅質素同男方嘅喜好，但如果女方只係想引誘男方曳曳，真係一啲都唔難，不妨睇吓一班脫星點樣靠露底嚟溝仔吧！

發姣秘書 見到公司嗰位俏秘書成日露底，你會有乜嘢反應？由SINematica Clips製作嘅《Pinky Inside Out》，入面嗰位男主角就遇着呢種情況。影片由脫界新星Pinky June化身女秘書，夥拍脫界男神Steve Q主演，故事講述前者暗戀後者，仲會一邊幻想同對方曳曳，一邊自娛。某日呢位秘書身穿短裙，一個唔留神搞到春光乍洩，但就意外發現Steve Q出現生理反應，自此之後，成日喺對方面前借故露底，引到男方勁吞口水。直至有一晚公司搞聯誼派對，兩人借住三分醉意，終於有機會發洩滿腔慾火。

多情索女 勾引男人話咁易，底褲一露就搞掂！由Jay's POV推出嘅新作《Petite 20 Year Old Juniper Ren》，當中嘅劇情就係一大例證。影片由四仔片廠老闆Jay Rock自編自導兼自演，並搵嚟去年出道、顏值一流嘅索女Juniper Ren主演。故事講述化身俏保母嘅Juniper Ren，成日喺鹹濕老闆Jay Rock面前露出有漬底褲，色誘意圖相當明顯，相信心水清嘅朋友都會知道跟住會發生乜嘢事。值得一提，呢套四仔以全男友角度拍攝，可以令觀眾睇得更投入，而Juniper Ren嘅口愛功夫更加係不容錯過！

密會訊號 玩緊地下情嘅拖友，一旦心血來潮想曳曳，有乜嘢方法可以婉轉地告知另一半？睇完由SINematica炮製嘅《Secret Meetings》，相信會有所啟發！片廠搵嚟4位高顏值脫星Pinky June、Carla Cox、Linet Slag同Roxy Taggart孭飛，佢哋為咗令秘密情人知道自己有性需要，諗出以露底為訊號，對方一睇就會自動埋位！雖然片中冇交代呢班索女因咩事要玩地下情，但情節好有喜劇感，特別要留意Pinky June嘅演出，實在係太精彩！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：靚女露底，無論係有心抑或無意，總係令唔少男士想入非非，難怪露底畫面成日會喺四仔出現！今次介紹嘅3部四仔可謂各有特色，其中《Pinky Inside Out》同《Secret Meetings》都係以高顏值脫星主演，令人賞心悅目，而《Petite 20 Year Old Juniper Ren》則以男友角度拍攝，可以為觀眾帶來更刺激嘅視覺享受，絕對值得捧場。

撰文：魂