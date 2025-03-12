歡樂性講堂：測量基礎體溫歷久常新

Q：我年近30歲，和丈夫想生孩子，新婚至今7個多月沒有避孕，卻沒有成功。有人教我用排卵試紙加每天測量體溫，但因聽聞測量體溫的方法太古老，未必準確又太麻煩，若我只用排卵試紙，可以嗎？思思

A：「基礎體溫」（Basal Body Temperature, BBT）又稱「靜息體溫」，準備生育的女性需每天測量，以推算排卵期，提高受孕率。這方法的確略為麻煩，需密集和重複進行，然而它發揮着一定效用，不少女性覺得測量基礎體溫對成功受孕是很有幫助的，故這方法歷久常新，不被淘汰。

處於育齡、恒常排卵的女性，其生理周期基礎體溫呈雙向型——於月經前半期體溫偏低（攝氏36.2~36.5度），後半期體溫飊升至偏高（36.7度或以上），中間以排卵期區分。通常，基礎體溫便是以36.7度為分界點。預備排卵時，基礎體溫一般會下降到最低點，僅為一天。此後，正常排卵刺激體內的黃體產生孕酮（又稱黃體激素），它會使女性體溫升高，爬升至36.7度或以上。伴侶應把握體溫轉折的那一刻，作為成功受孕的好時機。基礎體溫在36.7度或以上的高溫期持續平均14天。若最終未有懷孕，黃體萎縮停止分泌孕酮，體溫下降至基本線，即會月經來潮。若是高溫期持續不降則表示可能懷孕，可以驗孕。測量基礎體溫的另一好處是，若在排卵後，高溫持續不足十二天，即反映黃體不足，難以促成受孕，女性需考慮調理身體或開始接受生育治療。注意，測量基礎體溫並不能使用一般的探熱針，女士們必須使用測量排卵用的低溫電子溫度計。女性從熟睡中醒來，體溫尚未受身體運作、飲食、說話、情緒變化影響時，躺在床上測體溫，所以溫度計宜長期擺放在床邊。