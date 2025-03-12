今夜一丁：Jarupa Rumart 逆襲賣萌「泰」迷人

好多模特兒喺初出道嗰陣，恃住青春嫩口，通常以萌味嚟吸睛，到後來因年紀漸大先至轉形象，靠女人味嚟食胡。今日為大家介紹嘅模特兒Jarupa Rumart則反其道而行，起初走成熟路線，到近年則學(口靚)妹賣萌，仲要愈萌愈紅，唔到你唔服！

樣貌標致 十零廿歲嘅(口靚)模靠賣萌上位，可謂順理成章，但來自泰國北部城市南邦市嘅Jarupa Rumart，睇個樣既唔似係(口靚)妹，亦唔係啱啱出道，但賣起萌上嚟一啲違和感都冇，加埋留有一頭清爽短髮嘅佢，面尖尖，五官好似公仔咁標致，肌膚仲要夠晒白，縱然隔住屏幕，都會被佢嘅爆萌氣質所迷倒！再睇埋阿妹嘅寫真，喺性感打扮下，玲瓏浮凸嘅身材表露無遺，但與此同時，一向玩開Cosplay嘅佢，又會換上唔同裝束示人，一時着肚兜，一時變兔仔，一時扮劍客，相片元素豐富，不禁令人諗起日本Cosplay女神Enako。

熱愛Cosplay 講起上嚟，Jarupa Rumart喺泰國模界初出道時，並非走萌系路線，反而扮成熟，確係令人有啲意外。據阿妹憶述，當初入行主要擔任時裝模特兒同車模，兩類客戶都比較鍾意聘用有女人味嘅模特兒，惟有以成熟形象示人。幸好Jarupa Rumart係一名Cosplay迷，一到公餘時間就會發展自己嘅興趣，化身動漫角色拍寫真，展現萌爆一面，因而慢慢吸引到網民注意。隨住網上人氣不斷攀升，Jarupa Rumart嘅自信心大增，亦意識到符合自身風格嘅萌味寫真先係最多人鍾意。順帶一提，外形萌爆嘅Jarupa Rumart，學歷都幾勁㗎，擁有北曼谷國王科技大學建築學士學位，換句話講，日後唔做模特兒，都可以喺建築界大展拳腳。

社交網站

可愛臉蛋、萌爆氣質、美好身材再加埋性感衣着，令Jarupa Rumart有條件迷倒一眾男士，登入其社交網，就可以完全感受到佢嘅魅力有幾勁！

Profile

出生地：泰國

身高：162cm

三圍：34F-23-34

撰文：魂