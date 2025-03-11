今夜一丁：楠艾瑪 激凸逼力胴體

唔少大男人都係無肉不歡，除咗飲食上鍾意大魚大肉，喺揀選伴侶時亦喜歡有肉地嘅女人，一來太瘦唔好睇，二來攬埋身唔會哽親，難怪擁有一身豐滿胴體嘅寫真界超新星楠艾瑪會咁受歡迎啦！

「胸」前澎湃 好多女人覺得身材夠瘦先有吸引力，硬係唔信男人鍾意肥肥哋嘅女人，查實只要留意日本寫真界，就會發現肉感型女優嘅人氣一啲都唔差，其中能美真奈、爽香、夏來唯更有大量粉絲支持！當然，身材豐滿嘅女優仲有一個賣點，就係上圍夠大，今日為大家介紹嘅楠艾瑪就有辦你睇！

今年25歲嘅楠艾瑪，可以話係「胸」前澎湃，心口嗰對水滴形肉球有成J Cup咁勁，極具分量，屁股亦生得又圓又翹，完全掩蓋咗條腰較粗嘅缺點，所以呢副偈被稱為「壓倒性逼力BODY」，評價相當正面！另外，比起其他肉感型女優，楠艾瑪嘅樣貌算係順眼，得到唔少寫真迷嘅欣賞！

銷量第一 雖然楠艾瑪係以肉感身材為賣點，但又唔會放任自己不斷肥落去，所以近期密密去健身室做運動，希望令身材弗番啲，肌肉結實啲，同時加強自己嘅體能，為應付拍攝寫真碟作好準備。

楠艾瑪對自己咁有要求，無非為咗取悅觀眾，而佢嘅一番苦心亦冇白費，事關喺最近正式上市嘅首隻寫真碟《Miss Dynamite》報捷，成功喺各大DVD銷售網站嘅預售排行榜、月間銷售榜奪得第一名，可以話係氣勢如虹！睇番阿妹喺呢隻寫真碟入面嘅演出，衣着唔算太暴露，甫士亦唔係好激，能夠有如此亮眼嘅成績，證明佢嘅吸引力，亦反映出觀眾確係好欣賞肉感身材嘅女優！

社交網站 大波又大籮嘅楠艾瑪，出道以來備受歡迎，更成為日本傳媒嘅寵兒，登入其社交網，就會知道佢幫過邊家雜誌社拍寫真，順便欣賞埋一份！

Profile

出生地：日本千葉縣

身高：5呎2吋

三圍：41J-26-40

撰文：賢