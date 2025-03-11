睇片學英文：談情說性 從「心」出發

見到自己心儀嘅女仔，好多男士都會心如鹿撞，又會花盡心思去奪取芳心，得米固然令人心花怒放，就算慘食檸檬都唔使心灰意冷！今日一於同大家談心（Heart），分享吓情色世界入面嘅有趣話題。

Heart Breaker-upper 淫業術語 「Heart Breaker-upper」原意係指識得討女人歡心但又鍾意玩弄感情嘅渣男，與此同時，亦係美國色情服務業界嘅術語，意思指玩弄妓女感情嘅嫖客。

講起上嚟，好多人會用心痛嚟形容被玩弄嘅感覺，通常經過一段時間就能撫平，但作為心臟病病徵嘅心痛，真係唔可以由得佢，必須立即求診！唔少人都以為心臟病患者唔受得刺激，曳曳可免則免，實情又係咪咁呢？據《美國醫學會雜誌》嘅一份報告指出，只有1.5%嘅患者因性行為而病發，反觀因憤怒而病發嘅機會率為2.4%，當然，患者能否進行性行為，最好先諮詢醫生會比較穩陣啲。

Heart to Heart 浪漫體貼 喺曳曳過程中，能夠感受對方嘅心跳，感覺何其浪漫！乜嘢體位可以做得到？不妨試吓呢招「Heart to Heart」吧！玩法好簡單，男士瞓喺床上，用厚枕頭之類嘅床品墊高下半身，女方喺呢個時候趴喺男方身上，雙方嘅私處互相對準，就可以進行活塞運動。據性學家指出，由於雙方嘅上半身緊貼，能感受到對方嘅心跳，再加上男士嘅下半身被墊起，兵器進入蜜穴嘅角度會變得更深，可以刺激到女伴嘅G點，若然男士識得出動埋指技進行挑逗，快感仲會倍增添！

《Heart of Darkness》經典之作 講起以「Heart」命名嘅四仔，由片廠Vivid喺2002年推出嘅《Heart of Darkness》可以話係最有Heart嘅一套。影片由四仔名導Paul Thomas執導，故事講述領銜演出嘅新進女脫星Sunrise Adams因為性上癮關係，周圍同人曳曳，行為極其放蕩，因而引起社會關注，但佢一於少理。呢套作品喺2004年舉辦嘅AVN頒獎禮上橫掃年度最佳四仔、最佳導演等多個獎項，風頭超勁，更捧紅咗Sunrise Adams、Dru Berrymore、Jordan Haze等女脫星，難怪獲AVN評選為500套必睇四仔之一。

同場加映：《心跳加速的G奶》 日文「胸キュン」有心跳加速、怦然心動嘅意思，而講到有條件令AV迷個心卜卜跳嘅女優，即時諗起MAX-A喺2015年推出嘅AV作品《心跳加速的G奶》，事關女主角係擁有一對35G巨乳嘅星井笑，唔止胸前偉大，其癡女作風更令人睇到眼都凸，一上床就大騷球技，又夾住男優嘅兵器起勢咁磨，跟住再嚟個埋身肉搏先肯罷休！值得一提，喺2016年6月宣布引退嘅星井笑，曾經喺2017年4月以藝名「諸星愛蜜莉」復出，點知冇耐就淡出AV界，實在太可惜！

撰文：魂