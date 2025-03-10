今夜一丁：Ella Reese 好色舞孃 跳入脫界

喺美國夜店入面，可以搵到唔少樣靚身材正嘅艷舞女郎，當累積到一定人氣，就會引來四仔界嘅留意同招攬，係咪更易搵到大錢？好難一概而論，若然同性感尤物Ella Reese一樣撈得咁掂，相信大把人氣舞孃爭住入脫界。

魅力爆棚 要喺美國成為人氣艷舞女郎並唔容易，一來外形要出眾，二來舞藝要出色，但最重要係性格夠熱情，交際手腕夠高明，出生於美國威斯康辛州阿普爾頓嘅Ella Reese，就有齊晒上述優點，因而成為拉斯維加斯艷舞界嘅紅人，難怪當年一宣布投身四仔界，即引起一番熱議。

有人話Ella Reese嘅天性好啱食成人業呢行飯，事關喺投身夜店之前，出晒名交遊廣闊，裙下之臣眾多，男友換完一個又一個，佢仲話喺唔同男人之間周旋，係一種享受，證明自己有魅力。雖然Ella Reese係好色之人，但夢想係要做演員，投身成人業只係為勢所迫。

出道即紅 既然喺艷舞界撈得唔錯，點解要轉跑道？據阿妹憶述，身為人氣舞孃，好自然會吸引到模特兒事業所注意，仲先後獲多本男士雜誌同成人網站邀請拍攝火辣寫真，期間結識到四仔業界人士，喺對方搭路下，決定試吓自己嘅市場價值。喺2019年，Ella Reese為著名四仔片廠Devils Film拍攝出道作《We Swing Both Ways #3》，嗰次演出令佢畢生難忘，皆因同大廠合作，壓力唔細，加上要喺鏡頭前同男人曳曳，起初都有啲不知所措，幸好喺導演同男脫星幫助下，慢慢克服心理關口。自此之後，阿妹接連演出多套人氣作，仲喺翌年舉辦嘅XBIZ頒獎禮上獲得最佳性愛演出嘅提名添！

家陣，Ella Reese除咗拍四仔，仲銳意發展成人網紅事業，推出自家製成人影片，唔止人氣勁，吸金力仲勁，數銀紙都數到手軟。

社交網站 雖然Ella Reese喺四仔界同成人網紅界都取得亮麗成績，但仍然會喺拉斯維加斯嘅夜店演出，希望同粉絲有多啲互動，登入其社交網，就可以完全感受到佢有幾咁熱情如火！

Profile

出生地：美國威斯康辛州

身高：175cm

三圍：36D-25-36

撰文：魂