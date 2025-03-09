色日放送：管理夠貼身 住客冧到震

所謂「不怕官最怕管」，相信冇幾多人鍾意被管束住，但若然自己住緊嘅地方冇個管理員負責維修、保安、清潔等雜務，又確實好頭痕。AV業界資深人士神仙乙亦好認同物管嘅重要性，尤其係遇着待人熱情、服務貼心嘅美女管理員，身為住客真係爽到震！

加入戰團 由MADONNA出品嘅《管理員被絕倫前輩連續玩弄》，身為欖球隊成員嘅俊仔同一班前輩入住宿舍，因球技一般，成日畀前輩鄙視，幸好獲負責管理宿舍嘅美熟女流川春香加以鼓勵，總算重拾信心，幫到球隊取勝！當球隊返回宿舍飲酒慶功之後，隊內一班前輩喺酒精影響下，開始對春香毛手毛腳，令俊仔大表錯愕。原來春香根本唔介意畀呢班壯男抽水，對於多P大混戰更加係習以為常，所以俊仔決定加入戰團，齊齊Happy。

因禍得福 喺FITCH炮製嘅《讓她感受到前所未有的最佳感覺！》入面，肉感美人優月真里奈係一位宿舍管理員，某日因工作太操勞，搞到臀部肌肉有少少痠痛，好彩有住客借咗支按摩膏畀佢，但塗抹喺臀部之後，肌肉開始發熱，熱力擴散至全身，搞到慾火急升！真里奈好快失去理智，唔理三七廿一，喺宿舍內一見到男人就撲埋去，勾引對方上床，但一次激戰根本平息唔到慾火，惟有叫多幾位住客幫手，甚至大玩二穴中出添！事後真里奈先知嗰位好心住客擺烏龍，將帶有催情成分嘅按摩膏借咗畀佢用，唔知呢個Case又算唔算係因禍得福？

用心照顧 同樣由MADONNA推出嘅《宿舍管理員幫助我們成為男人》，女主角水野優香係一位好有愛心嘅宿舍管理員，負責照顧一班年輕住客嘅起居飲食之餘，仲會做埋心理同生理輔導員。每當有男住客因失戀而傷心，優香就會用身體慰藉對方，發現有男住客因長期溝唔到女而自卑，又會細心引導對方破處，由青頭仔變成真男人！由於優香實在太好人，每當佢喺性方面有需要，成班住客都會主動幫忙，甚至夾手夾腳為對方解決慾火！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：喺現實生活中，做得管理員嘅，唔係大叔就係大嬸，所以零舍羨慕管理員美人系列入面嘅一班住客，唔止有靚女睇，仲可以享受到最貼身嘅服務。3部作品中，本仙最鍾意《宿舍管理員幫助我們成為男人》，原因係女主角水野優香好有女人味，身材又夠晒弗，喺照顧男住客嗰陣，態度溫柔又落力，搞到香汗淋漓，畫面實在係太誘人、太銷魂！

撰文：賢