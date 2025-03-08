洋媚女子：約戰新歡舊愛 性福滿載

絕大部分人都唔希望新歡、舊愛同場出現，尷尬事小，最怕有火藥味，打起上嚟都唔知點收科？查實事情發展未必去到咁惡劣，相安無事嘅機會都唔細，但會唔會搞出個3P大戰嚟？相信只會喺今次介紹嘅四仔入面先睇得到！

好奇寶寶 昔日嘅性愛史會否同伴侶分享？講真未必人人接受到，一旦打爛醋罈都幾麻煩，至於由Lesbea炮製嘅《Curious Cuties》，男主角有啲得意忘形，諗住向現任女友炫耀一下自己玩3P嘅輝煌戰績，估唔到勾起對方對三人行嘅興趣！影片搵嚟Daniella Margot、Cayla Lyons、Francesca Di Caprio等靚女化身好奇俏女友，一聽到男友嘅瘋狂性史，非但唔呷醋，仲私自約埋前度，同男友嚟一場性愛三人行。有趣嘅係，女友嘅前度未必係男人！若然閣下係片中嘅男友，你想跟女友嘅前男友，抑或前女友同床曳曳呢？

貪玩女友 新歡同舊愛喺同一間屋出現，女主角不但唔當係一回事，仲露出詭異嘅笑容，想知道發生乜嘢事？千祈咪錯過由DogFart推出嘅四仔作品《Cuckold Interracial Double Penetrations #2》。影片由Hazel Moore、Cory Chase、Katrina Colt等癡女脫星參演，故事講述某個晚上，佢哋約咗舊愛上門傾偈，當新歡返到屋企，一臉錯愕，但見到女友同其前度一齊笑淫淫，就知發生乜嘢事。原來女友曾多次透露好想玩3P，對於人肉三文治呢種玩法更加係回味無窮，於是3個人即刻埋位，齊齊享受性愛帶嚟嘅快感。雖然劇情有啲唔合理，但3P演出實在太正，唔睇走寶！

各有所長 兵器粗同持久力強，兩者之間要揀一種，你覺得邊樣重要啲？由Porn Pros炮製嘅《Co-Ed Threesomes #3》，3位樣靚偈正嘅女主角Scarlett Hampton、Keira Heart同Violet Moore就話，兩者要晒，咪唔使煩囉！故事講述佢哋好欣賞新歡有強勁持久力，但又對舊愛胯下支大雪茄念念不忘，後來發現新歡同前女友保持炮友關係，於是打蛇隨棍上，要求對方同自己嘅前度玩3P。知衰嘅新歡聽到女友開出嘅條件，當然唔會拒絕啦，仲聲稱要跟女友嘅前度喺床上一決高低添，結果一場無厘頭得嚟又汁液橫飛嘅床戰隨即展開。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：新歡、舊愛同床較量，確係比一般3P演出更有戲劇性，其中《Cuckold Interracial Double Penetrations #2》嘅女主角們為咗一刻快感，主動引誘前度同現任男友，可以話係荒唐到極，而《Curious Cuties》嘅3P演出一時係兩男鬥一女，一時係兩女鬥一男，算係有啲驚喜。

撰文：魂