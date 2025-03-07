今夜一丁：Suchaya Thongsri商業才女「泰」火辣

從商做老闆係唔少人嘅夢想，於是每年總有大量年輕人湧入大學讀商科，但擁有商業學位又係咪一定要走去做生意先叫學以致用呢？未必！泰國索模Suchaya Thongsri嘅成名故事就好有參考價值！

一舉爆紅 唔少人睇過Suchaya Thongsri嘅寫真，都會給予「樣靚身材正」呢句評語，但呢位嚟自泰國曼谷嘅性感模特兒，並非只係擁有迷人美貌同火辣身材咁簡單，而係一位讀到書又有想法嘅才女！話說阿妹係泰國農業大學商業經濟系嘅畢業生，當初投身模特兒界，係因為自細貪靚，對模特兒工作好有興趣，升上大學後，一次偶然機會，獲邀擔任攝影模特兒，而呢次工作經驗令佢對投身模界發展更有期待。及至該輯寫真喺網絡發布後，唔少人對Suchaya Thongsri呢位青春逼人嘅模界新丁抱有興趣，人氣隨之急升，模特兒工作亦接踵而至。

懂得變通 查實Suchaya Thongsri第一次做模特兒嗰陣，只係抱住圓夢心態，冇諗過有下次，殊不知坊間嘅反應咁好，成件事好似發緊夢咁，令佢喜出望外。之後接連拍攝幾輯寫真，人氣愈嚟愈勁，自信心亦愈嚟愈高，阿妹開始為未來嘅發展進行規劃——第一步係開始行性感，接拍泳裝同內衣寫真；第二步就係積極經營社交帳號。經過呢番操作，Suchaya Thongsri成功建立起性感網紅嘅形象，並憑住不斷派福利，獲得大量網民嘅支持，知名度同吸金力都有所上升。曾經有人問阿妹，投身模界會否覺得浪費自己嘅專業知識，佢就話商業頭腦唔一定用喺做生意方面，懂得變通呢個道理先係重點，無論做乜嘢行業都能夠做出成績，而事實亦證明如此。

社交網站 堪稱美貌與智慧兼備嘅Suchaya Thongsri，好識得利用互聯網，為自己爭取事業發展嘅籌碼，登入其社交網，就會搵到唔少吸引眼球嘅性感寫真。

Profile 出生地：泰國曼谷

身高：166cm

三圍：34D-23-34

撰文：魂