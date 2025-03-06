洋媚女子：約會去唔成 曳曳補番數

明明約咗拖友行街撐枱腳，點知因男方太性急，搞到約會去唔成，女方會有乜嘢反應？理論上梗係詐晒型啦，但世事無絕對，唔信？咁就要睇吓以下介紹嘅四仔喇！

早有預備 同熟女約會，對方又唔係未拍過拖，行街睇戲撐枱腳呢啲例牌節目未必能氹得對方開心，倒不如留喺屋企玩，但玩啲乜嘢先會令對方覺得過癮？不妨參考由Pure Passion出品嘅四仔作品《Pure MILF #21》。影片搵嚟Lexi Smith、Elisa Bethann、Mandy Rhea同Richelle Ryan扮演單身已久嘅熟女，難得有心儀男士約會，一心諗住可以周圍去浪漫一番，點知對方提議喺屋企約會，一時間都唔知點反應，突然見到對方拎出一堆前所未見嘅情趣玩意，仲口口聲聲話可以令佢哋體驗到久違嘅快感。喺心郁又面紅下，呢班熟女嘗試到一波又一波嘅高潮。

單刀直入 有人話情侶約會嘅最終目的無非為咗曳曳，倒不如直接啲，可以慳番唔少時間，相信唔少男士喺心底裏都會贊同呢個講法，只係怕講出口會招來「膚淺」、「鹹濕」呢啲批評，咁女人又點睇呢？由Deep Lush製作嘅《Creamed V6》，就畀咗大家一個好四級嘅答案。影片由Lily Love、Kira Noir、Kristen Scott同Liz Jordan演出，故事講述呢4位體質敏感嘅美女，諗住同另一半嚟個浪漫約會，殊不知對方一入屋就係咁抽水，又錫又摸，身體話咁快出現激烈嘅生理反應，喺慾火高漲嘅情況下，最緊要係得到肉體嘅慰藉，乜嘢約會都遲啲先算。

沖涼突襲 約會前，女仔總係希望以最佳狀態示人，沖番個靚涼，化番個靚妝，點知沖涼期間不斷被男友騷擾，搞到約會告吹，下場真係可大可小！由Nubiles製作嘅《Princess Cum #20》，不但搵嚟巨乳脫星Rissa May、Natalia Queen、JoJo Austin同Ohana Petite演出，劇情同鏡頭拍攝都花咗唔少心思，希望帶出浪漫感覺。故事講述男主角上門接女友去約會，入到屋發現對方沖緊涼，一對激凸巨乳喺眼前彈吓彈吓，冇反應先至奇，於是不斷毛手毛腳，更將女友就地正法！高潮過後，女友欲罷不能，於是捉住男友唔放，誓要榨乾對方先肯罷休。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：今次介紹嘅3套四仔都以約會作為引子，雖然冇一位女主角去得成，但有得曳曳，反而更開心，其中《Creamed V6》嘅主角們，反應最激烈！至於《Princess Cum #20》，不但搵嚟巨乳脫星孭飛，又以浪漫氣氛嚟包裝，仲有連場浴室激戰，實在不容錯過。

撰文：魂