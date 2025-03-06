有性趣：串流平台密密出

美國有人統計過，踏入2025年後已經有超過10個串流媒體服務平台推出，究竟呢啲平台係乜東東？簡單嚟講，即係OnlyFans、Fansly、Aylo等會員制平台，其中喺2016年於英國倫敦創立嘅OnlyFans，單係喺2023年收入已達66億美元，扣除平台創作者嘅支出後，公司淨收入仍有13億美元。而母公司係著名Pornhub所營運嘅平台Aylo，年收入雖然僅得OnlyFans一半，但仍餵到Pornhub飽一飽，試問咁大塊肥田又點會唔吸引到人分杯羹？早前就有3位歐洲資深成人業界人士，以西班牙巴塞隆拿為基地，聯手推出名為「EroticOnly」嘅平台，據創辦人之一Thorsten Heim稱，平台主要面向德國及英語國家提供無縫而高清嘅睇片體驗。唔單止歐洲成人業界人士想分餅，美國網絡情趣用品銷售網站Spicerack Market亦宣布，將會推出名為「SpicyFanz」嘅平台，除咗吸引創作者出片外，亦希望為性教育者、性治療師、性障礙者提供一個交流平台，又同時透過網購服務銷售或購買相關產品。