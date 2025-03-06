今夜一丁：白壁爽子 H奶童顏聲優

喺2019年投身寫真界嘅爽子，顏值唔算好標青，有少少兔仔牙，面帶幾分萌味，望落同一般十零廿歲嘅鄰家女孩無乜嘢大分別，但睇番佢嘅個人資料，家陣已經33歲，係咪睇唔出呢？另外，鍾意豐滿上圍嘅朋友，一定會喜歡爽子，事關佢有一對質素天然又白白嫩嫩嘅H奶，能夠喺寫真界冒起，絕對有理由！

多才多藝

出身於日本山口縣嘅白壁爽子，憑住一對震撼眼球嘅巨乳，成功引起觀眾注意，加埋識得喺鏡頭前賣萌，有啲動作又極之挑逗，令人氣升得好快。有見及此，爽子希望食住個勢，推出屬於自己嘅實體寫真集，但能否成事，實在係未知之數，皆因阿妹抽唔抽到時間拍攝都成疑問！究竟爽子忙啲咩？原來畢業於知名學府慶應義塾大學嘅佢，考獲好多專業資格，諸如實用英語檢定2級、情報處理能力檢定2級等等，又識得寫劇本、填詞，可謂多才多藝。另外，爽子係一名日語老師，又試過擔任聲優，更加係IT公司老闆娘，難怪有人稱佢為寫真界才女！