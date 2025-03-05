色日放送：遇上飢渴女 樂意被榨取

見到「潮吹」二字，好多人會諗起日本AV女優喺鏡頭前變咗「出水芙蓉」嘅模樣，真係令人嘖嘖稱奇，但其實男人都會潮吹，據AV業界資深人士神仙乙指出，唔少AV女優對性相當飢渴，鍾意玩弄男優，引爆一次都未夠，仲要不斷刺激，誓要令對方爆發男之潮吹！

爆走煩惱 喺IDEAPOCKET出品嘅《一家讓你恢復活力的美容院》入面，花里明理係一家男士美容院嘅紅牌技師，之所以有咁多恩客支持，除咗同樣貌綺麗迷人、身材白滑纖巧有關，亦因為佢嘅招呼殷勤體貼，令人有賓至如歸嘅感覺。明理知道入得嚟幫襯嘅男士，唔止身體疲憊，仲帶住好多煩惱，所以會好親切咁主導成個服務過程，對方一入房，立即會得到細心嘅吹奏，引爆一次之後，就會嚟個精油按摩，大玩波地、素股，並以靈活騎功，令客人再爆一次！最後，明理會刺激埋客人嘅前列腺，令對方爆發男之潮吹，將所有煩惱排清晒，從而變得精神爽利！

技術超群 由S1製作嘅《G奶癡女在按摩過程反覆榨取精力》，講述G奶按摩技師花愛麗絲一向以客為本，但有時亦會喺服務過程中自肥，所以每次接待客人，總係發晒姣咁，一邊按摩，一邊喺對方耳邊大講淫語。當見到客人硬晒軚，愛麗絲就會先滿足口舌之慾，再同對方享受床上激戰嘅快感！不過，一次交鋒係唔會令愛麗絲收手，佢會以高超嘅調情技巧，搞到客人梅開二度，甚至上演帽子戲法，但咁都未心足，其終極目標係要搞到客人爆發男之潮吹，證明對方已經清晒倉先肯罷休。

果然有料 由癡女天堂推出嘅《癡女姐姐中出OK回春按摩彈》入面，一家按摩店嘅男老闆發現近日舖頭生意愈來愈差，明查暗訪之下，得知啲客人過晒去幫襯有紅牌技師美咲佳奈駐場嘅按摩店，於是決定親自踩場，睇吓競爭對手係咩料！當男老闆一入房，就被佳奈嘅美艷面孔同親切笑容迷住，而且按摩時展現出精巧嘅手藝，態度又極之溫柔，自動波提供埋口舌服務，最後更加可以打真軍兼中出！當男老闆爽到攤喺床上，佳奈並未放軟手腳，繼續落力刺激，直至引爆男之潮吹為止，呢一刻老闆終於明白自己舖頭點解會流失咁多客人！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙一直好想試吓男之潮吹嘅滋味，但又怕搞壞自己副偈，亦好難搵到技巧高超嘅對手，所以心底裏都幾羨慕男之潮吹系列入面啲男主角。喺今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意《G奶癡女在按摩過程反覆榨取精力》，原因係花愛麗絲生得又靚又好波，待客態度主動殷勤，更重要嘅係床技靈活有勁，對於引爆男之潮吹可以話係駕輕就熟，真係好精彩！

撰文：賢