今夜一丁：Sharon White 匈牙利萬人迷

喺好多人眼中，四六分身材（即腰短腿長）先好睇，對於五五身材就有啲保留，仲認為要靠衣着嚟改善添！查實腰長唔係問題，最緊要雙腿都夠長，就好似匈牙利脫星Sharon White嗰副靚偈，一樣可以迷倒萬千四仔迷！

曾任化妝師 喺一大班攝製隊面前出賣色相，唔係人人過到呢個心理關口，但有錢使得鬼推磨，好似來自匈牙利布達佩斯嘅Sharon White就話，當初唔係錢作怪，根本唔會喺輕熟之齡先嚟拍四仔，相當坦白！原來Sharon White喺加入四仔界之前，係一位資深化妝師，曾經喺意大利、法國等時裝節工作，亦試過為多套電影擔任化妝師，喺業界算係薄有名氣，但計落收入唔多，及至2019年因為手頭有啲緊，喺朋友介紹下去咗做裸模，估唔到成為投身四仔界嘅契機。據阿妹憶述，當時影咗幾輯全裸寫真後，經理人公司覺得佢嗰副腰長腿長嘅靚偈好有吸引力，投身四仔界必然大有可為，最重要係收入比齋做裸模多，於是好快就答應演出。

獲大廠垂青 2020年7月Sharon White喺匈牙利嘅城鎮維謝格拉德獻出第一次，為片廠Woodman Casting X拍攝出道作《Sharon White Casting》，嗰次演出經歷既緊張又疲累，完事後仲要接受記者採訪，聽到都戥佢攰。幸好阿妹嘅付出冇白費，呢套作品喺坊間大受歡迎，更引嚟美國大型四仔片廠21Sextury、Private、Evil Angel嘅注意，繼而成功打開美國四仔市場。

對於脫星之路行得咁順利，Sharon White坦言起初都有啲意外，尤其係見到唔少四仔評論員話佢嗰副肉體足以令四仔迷神魂顛倒，更加係摸不着頭腦，心諗腰長腿長有乜嘢咁特別，但細閱評論後，終於恍然大悟，原來唔少人認為呢副身材好啱玩推車仔，表演騎乘時亦相當正！值得一提，Sharon White先後喺AVN、XBIZ等四仔頒獎禮上獲得最佳外國女脫星提名，相信假以時日絕對有望揚威頒獎台。

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Sharon White除咗以過江龍身份殺入美國四仔界，近年亦積極踩入成人網紅界，繼早前推出全裸寫真後，又發表自家製限制級影片，更一手包辦化妝同動作設計，認真叻女！

Profile

出生地：匈牙利布達佩斯

身高：175cm

三圍：34D-25-34

撰文：魂