色日放送：堀尾實咲 魔性魅力冇得頂

正所謂「食嘢食味道，睇戲睇全套」，女人想靠霎眼嬌嚟留住男人嘅心，談何容易，換句話講，除咗要Keep住樣靚身材正之餘，仲要識得將自己嘅純真、溫婉、銷魂等氣質喺適當時候散發出嚟，就好似堀尾實咲呢位寫真女優咁能夠綻放魔性，自然有望成為萬人迷！

弗過舊時 睇咗咁多年日本寫真，筆者發現當地大部分女優都好有專業精神，唔止喺鏡頭前作出各項嘗試，精益求精，仲好努力操弗自己，今日為大家介紹嘅堀尾實咲就係其中一位喇！

唔經唔覺，現年31歲嘅實咲已經出道10年，身材明顯比舊時多咗啲健美感，肉地結實咗，最難得嘅係上圍對D奶冇因為操弗而縮水，只要谷一谷、擠一擠，雙峰之間嘅乳溝依然顯得又深又長，相當養眼。另一方面，面帶幾分姊系感覺嘅實咲，氣質成熟咗，面上仲散發出一股騷味，足以攝人魂魄，魔性盡現！

大展身手 堀尾實咲喺正式出道拍寫真之前，曾做過賽車女郎，隸屬D'STATION Fresh Angels呢個團隊，並且喺日本賽車女王獎2016新人組奪得最優秀新人獎亞軍，自此之後，人氣愈來愈勁，仲獲得家鄉靜岡縣湖西市委任為旅遊大使添！另外，實咲亦試過成為日本拳壇頂級賽事K-1 WORLD GP嘅專屬舉牌女郎「K-1 GIRLS」。

講番拍寫真，實咲會喺演出時玩角色扮演，包括經常喺AV出現嘅團地妻、女教師等，無論造型、表情抑或動作都相當誘人！順帶一提，阿妹早前獲邀為電視節目《Hiromi、指原的「戀愛的照顧開始了」》演出，期間要出手誘惑兩名男嘉賓，唔止成功迷倒對方，之後仲獲得「魔性美寫真偶像」嘅稱號。

Profile

年齡：31歲

身高：5呎3吋

三圍：33D-24-34

社交網站 堀尾實咲能夠喺寫真界屹立多年，皆因好識得表現自己嘅魅力，登入其社交網，就可以見到好多性感自拍照，畀大家感受吓何謂魔性魅力。

撰文：賢