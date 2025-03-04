有性趣：委國脫星後門解禁

散發出濃厚拉丁味嘅Julia Grandi，憑住南美女郎形象加上誘人靚股，深受美國四仔迷歡迎，更喺四仔頒獎禮獲得多個獎項，人氣一時無兩。不過呢位29歲脫星卻一直嚴守後門重地，仲話唔會獻上後門演出添！但有錢使得鬼推磨，早前Julia Grandi宣布後門解禁，演出火辣辣嘅後花園主題作品。究竟邊間片廠咁厲害可以打動到呢位委國熱女郎出賣後花園呢？咪就係財力雄厚嘅Tushy囉！據稱Tushy自2020年跟Julia Grandi首次合作後，一直游說對方獻上後門第一次，可惜多番被拒絕。雖然片廠冇公布詳情，但明顯喺金錢誘惑下，Julia Grandi終於應承演出後門處女作《Gorgeous Anal Craving Babe Gets Ass Drilled》。事實上，今次Tushy相當重視Julia Grandi嘅演出，搵嚟神兵猛男Christian Clay做佢床上拍擋，更遠赴西班牙伊比沙島拍攝，認真大手筆呀！