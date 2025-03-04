睇片學英文：成人玩偶 Doll樂趣

咪以為淨係細路仔鍾意攬住公仔（Doll）瞓，好多寂寞嘅男士都會喺性商店、四仔、日本AV中尋找喜歡嘅「Doll」嚟自我慰藉，睇埋以下報道，大家定會發現情色世界真係Doll樂趣！

Sex Doll 由來已久 無論你有冇用過，相信都唔會對「Sex Doll」感到陌生，而隨住製作工藝同AI嘅發展，呢款性玩具嘅外形愈嚟愈似真人，仲識得畀反應，跟昔日假到爆嘅吹氣娃娃不可同日而語。話說回來，大家知唔知情趣娃娃嘅起源呢？據說情趣娃娃早喺16世紀出現，由法國同西班牙水手發明，利用舊衫同布料縫製出人形玩偶，以發洩精力。及至19世紀50年代，由法國橡膠廠量產嘅「Femmes En Caoutchouc」（中譯：橡膠女人），就係最早喺市場出售嘅情趣娃娃。

Doll Spit 唔係口水 讚賞女仔個樣生得好靚，五官好似洋娃娃咁標致，可以用「Doll Face」呢個俚語，但咪以為用上「Doll」呢個字嘅俚語一定同洋娃娃有關，「Doll Spit」就係最佳例子，直譯為中文，意思係娃娃吐口水，實情係指男士喺高潮時射出嘅精華素！

講起精華素，環顧全世界嘅雄性動物，藍鯨唔止擁有長達3米嘅兵器，每次射出嘅精華素更高達20公升，等於10支兩公升汽水，真係多得好誇張！

《Glamour Dolls #2》 名利雙收 講起「Doll」，有一套美國四仔經典作不可不提，就係Pink'o喺2011年推出嘅《Glamour Dolls #2》。根據片廠嘅構思，呢個系列以裸模演四仔為賣點，但頭炮反應一般，所以續集不敢怠慢，請嚟Roberta Gemma、Lea Lexis、Cecilia Vega等當年紅極一時嘅裸模參演，並大玩床上群體亂戰，因此未推出已成為網絡熱話，之後更成為歐美暢銷作，兼且喺多個歐美四仔頒獎禮上奪取年度最佳四仔、最佳市場推廣、最佳性愛演出等獎項，而裸模Roberta Gemma更憑此片喺Venus頒獎禮上贏得最受歡迎歐洲脫星呢項殊榮。

櫻花悠《Oilish Gal Doll》 日本娃娃以卡娃依見稱，咁AV界嘅娃娃又有咩賣點？除咗樣貌可愛，身材仲要係一級棒！2011年出道嘅櫻花悠就係人辦之一，原本係寫真偶像嘅佢，樣貌可愛，萌味十足，一對43J爆乳更令人嘆為觀止！想見識阿妹嘅魅力，千祈咪錯過Crescent喺2013年推出嘅《Oilish Gal Doll》，事關佢會喺片中大玩胸前一對彈彈波，又會全身搽晒潤滑油，同對手嚟一場貼身交鋒，配合楚楚可憐嘅叫床聲，真係睇得人好興奮！順帶一提，櫻花悠曾因轉換事務所而改名「內山舞」，2016年5月突然宣布引退，並喺同年6月喺Twitter宣布結婚，令唔少日本AV迷大感可惜。

撰文：魂