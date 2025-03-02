洋媚女子：朋友聚會 志在偷歡

朋友之間搞吓聚會Social一下實屬平常，但喺四仔世界，朋友可以係炮友，社交聚會亦可以變成性交聚會，當中嘅淫亂程度足以令你睇到目瞪口呆！

人氣之選 女閨密搞私人聚會解寂寥，類似題材嘅四仔作品一大堆，既然係咁，何解呢套由MILFY推出嘅《American MILF》有本事喺XBIZ頒獎禮上連奪最佳喜劇類四仔、最佳性愛演出、最佳剪接等多個獎項，仲要喺AVN頒獎禮上攞埋最佳熟女作品呢？如此巴閉，當然係有原因啦！除咗有知名導演Kayden Kross執導之外，仲有Maitland Ward、Brandi Love、Phoenix Marie等天后級脫星助陣，加埋注入咗喜劇元素，內容可以話係少少趣、多多鹹！故事講述一班失婚婦同寂寞人妻，為咗追求情感上同肉體上嘅慰藉，決定搞一番場情慾派對，毫無保留咁玩個夠。

自肥亂鬥 由Brutha's Inc.出品，L.T.自編自導自演嘅四仔《MILFs And Teens》，可以話係男導演嘅自肥之作，皆因有份演出嘅脫星包括Natalie Nixon、Alexis Golden、June Joslin等名字，全部都係導演事先張揚嘅心儀熟女。故事講述呢班熟女借搞聚會為名，暗中搵嚟「鴨王」L.T.出場表演，諗住趁機曳曳，體驗一下對方嘅高超床技。當L.T.騷出神級兵器時，成班熟女簡直好似着咗魔一樣，瘋狂向對方榨取快感！

情不自禁 女人約埋一齊傾心事，殊不知傾到滿腔慾火，可以點收科？想知劇情發展成點，千祈咪錯過由MYLF炮製嘅四仔作品《A Hot MILF's Desires》。影片由4位巨乳脫星Rose Monroe、Sofie Marie、Alexis Zara同Susy Gala主演，分別化身唔同崗位嘅職業女性，因醉心工作，感情生活一片空白，喺某個晚上約埋一齊傾偈，有人酒後吐真言，話好耐冇掂過男人，更有人忽然提議試吓約心儀對象加入呢次聚會，喺酒精驅使下，4女紛紛拎起電話……當見到意中人入房，呢班女人已經性急到立即行動。鍾意睇狂野床戰嘅話，呢套作品絕對唔會令你失望。

專家評語 代號：廿八座王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：女人約埋一齊交流溝仔經，內容點止三級咁簡單，甚至可以演變成四級行動，就好似上述幾套四仔嘅劇情，令人睇到眼都唔眨，其中《A Hot MILF's Desires》可以話係為胸奴度身訂造，四仔導演嘅自肥之作《MILFs And Teens》則勝在劇情有新意。至於喺四仔界頒獎禮上連奪多獎嘅《American MILF》，更加係搞笑得嚟又刺激，實在不容錯過！

撰文：魂