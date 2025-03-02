作為美國四仔界三大頒獎禮之一嘅XRCO，全名為「X-Rated Critics Organization Awards」，而佢之所以喺美國四仔界有崇高地位，皆因佢係唯一由成人業界人士進行評審嘅頒獎禮，因此能夠喺頒獎禮上擔任獎盃女郎，不但喺脫界要有一定成就，更要喺業界有相當認受性至得，難怪早前XRCO頒獎禮嘅大會宣布，今屆由25歲哥倫比亞籍脫星Hailey Rose，以及35歲美國脫星Sasha Pearl擔任獎盃女郎時，兩位索女都感到非常榮幸。事實上，呢兩位脫星絕對係實力派，好似出道3年幾嘅Hailey Rose，喺2024年於AVN及XRCO兩大頒獎禮上獲得最佳新進脫星，又先後獲得個多個演出獎項提名；至於Sasha Pearl不但係人氣超勁嘅成人女網紅，同時亦係四仔女導演，拍攝時經常加入拉丁元素，令作品更具觀賞性，所以兩女喺頒獎禮上嘅表現實在令人期待。