今夜一丁：杉本愛莉鈴 G奶高妹玩搖滾

身材高挑嘅女仔，上到舞台零舍有台型，好似今日為大家介紹嘅寫真女優杉本愛莉鈴，就因為樣靚偈又正，唔止成為時尚模特兒，仲不斷有演出機會，亮相影視界兼擂台賽，更成為搖滾女團嘅成員添！

薄身大波 近年日本擂台賽事搞得有聲有色，主辦方會邀出大量好身材嘅靚女擔任舉牌女郎，為觀眾帶來另一番視覺刺激，除咗高橋凜、齋藤恭代呢兩位靚女之外，現年24歲嘅杉本愛莉鈴亦喺寫真界同擂台界兩邊走。

出身於日本廣島市嘅愛莉鈴，天生麗質，一副明星相，特別係雙眼好有神采，笑容甜得嚟觸動人心。另外，阿妹擁有一副高挑纖巧嘅靚偈，皮白肉嫩之餘，心口仲有一對富有彈性嘅G奶，胸形又夠靚，確係不可多得嘅極品美巨胸！

多才多藝 以美國一代性感女神瑪麗蓮夢露為奮鬥目標嘅愛莉鈴，4歲已入讀演員訓練學校，幾年之後獲邀同3位女仔組成「Marial」展開舞台表演生涯。另外，阿妹試過喺第22屆Pichi Lemon模特兒選拔賽中奪冠，又做過日本少女時裝雜誌嘅專屬模特兒，仲成功搵到好多影視演出機會，包括喺電影《13月の女の子》中亮相。

近年愛莉鈴銳意要做好寫真女優呢份工，拍咗唔少露出度高嘅靚相，展現性感一面，並加入擂台賽舉牌女郎團體「Krush GIRLS」。值得一提，阿妹成功從1,000位選手中脫穎而出，加入搖滾女子團體「LUCY」，睇番佢嘅歌藝同樂器表演確係唔錯，相信有能力喺樂壇站穩陣腳。

社交網站

除咗拍寫真，近期杉本愛莉鈴仲有份參與舞台同電視演出，想緊貼其工作消息，就要多啲登入佢嘅社交網。

Profile

年齡：24歲

身高：5呎6吋

三圍：35G-23-34

撰文：賢