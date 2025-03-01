色日放送：天生愛運動 床上更放縱

相信大家都聽過「日日運動身體好」呢句口號吧！AV業界資深人士神仙乙好認同運動有益身心，仲以日本AV界嘅運動美女系列為例，話當中嘅美女因為勤做運動，唔止身材弗到爆，更令身手變得靈活，上床嘅時候自然可以玩得更癲更放縱！

連跑3場 喺Prestige出品嘅《女運動員灼熱發熱3 SEX Act.04》入面，女主角七嶋舞換上3套運動裝去3個唔同地方做運動，一開始係打乒乓波，期間見到有一位後輩對打波冇晒信心，於是細心為對方吹奏，藉此振奮士氣；之後去咗玩健身，搞到成身大汗，吸引到健身好友上前求歡，令健身室熱上加熱；最後去埋射箭場進行訓練，點知愈射愈興奮，急急走入更衣室自摸，咁啱又被兩位射箭好友睇到，於是大家忍唔住嚟個3P大混戰，七嶋舞亦終於見識到好友嘅上乘「射術」！

特別陪訓 由Moodyz炮製嘅《加入了排球部……只有我一個男生！》，講述明仔見到某排球俱樂部招收新會員，於是報名入會，殊不知上堂當日先發現成個俱樂部只得自己一個男會員，仲得到會長瀨田一花同副會長天月杏特別照顧添！呢兩位排球健將見明仔係「可造之才」，特登安排佢喺落堂後留低加操，但傳授嘅唔係球技而係床技，事關兩女實在太飢渴，見到明仔呢位小鮮肉，慾火就更高漲，不斷餵對方食波餅。喺連番刺激下，為人怕醜嘅明仔唔再客氣，同兩位前輩喪玩3P！自此之後，兩女經常叫明仔進行「陪訓」，尋找打排球以外嘅樂趣。

濕身誘惑 由Alice Japan推出嘅《夏季訓練營與田徑運動員練習》，樣貌清麗嘅白石桃子係一位田徑運動員，為咗喺短時間內提升成績，參加咗一個夏季運動集訓營。雖然入營後持續落雨，但桃子唔想嘥時間，決定冒雨進行戶外特訓，搞到成身濕晒。集訓營負責人木村見到心口飛釘嘅桃子，即時起色心，忍唔住將對方拉入室內運動場再嚟個霸王硬上弓！由於桃子怕得罪木村而被踢出集訓營，只好委屈地配合對方嘅動作，期間發覺自己身體最需要嘅嘢，唔係體能訓練而係快感衝擊，所以之後木村連番求歡，桃子亦冇Say No。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙對鍾意做運動嘅女仔特別有好感，一來身材弗，二來有朝氣，就好似今日為大家介紹嘅運動美女系列，當中嘅女優換上運動服出場，望落夠晒活力！3部作品中，本仙最鍾意《加入了排球部……只有我一個男生！》，原因係天月杏、瀨田一花呢兩位女優好波得嚟又夠主動，同男優喺室內排球場大玩3P，盡顯癡女本色，值得一睇再睇！

撰文：賢